Bradley Cooper als Leonard Bernstein auf der Kinoleinwand, öffentliche Proteste verhindern einen Totalkahlschlag am Theater Konstanz, Umbruch am Badischen Staatstheater Karlsruhe ohne Frauen.

heute mit viel Leiden­schaft. Begeis­te­rung über Leonard Bern­stein, über junge Stimmen der Oper und über den Rück­halt der Bürger­ge­sell­schaft für die Kultur. Aber auch mit etwas schrägen Posts aus dem Umfeld der Baren­boim-Said Akademie.

Deutsch­land-Bashing in der Baren­boim-Said Akademie

Die Social-Media-Welt von Studie­renden und Lehrenden an der Baren­boim-Said Akademie in Berlin wird immer verrückter. Diese Woche postete eine Akade­mistin auf Insta­gram sogar einen Boykott-Aufruf gegen deut­sche Geschäfte: „Jeder sollte die nächsten drei Tage die deut­schen Geschäfte meiden und am besten auch nicht tanken. Deutsch­land soll sehen, wie es ist, wenn Ausländer zusam­men­halten.“

Wohl gemerkt: Die Akademie bekommt eine nicht uner­heb­liche insti­tu­tio­nelle Förde­rung des Bundes von Claudia Roth. Außerdem stellt das Auswär­tige Amt von Anna­lena Baer­bock die Stipen­dien für die Studie­renden zur Verfü­gung. Wann kommen der Insti­tu­tion endlich Zweifel darüber, dass selbst die eigenen Profes­soren auf ihren Face­book-Seiten regel­mäßig die Insti­tu­tionen unseres Landes infrage stellen, die ihren Job finan­zieren? Liebe Akademie, könnt Ihr da nicht mal etwas genauer hinschauen? Ihr habt da offen­sicht­lich gerade echt ein biss­chen Klärungs­be­darf!

Die großen Lieben des Leonard B.

Bald ist es so weit: Bradley Cooper wird im November im Kino (und ab 20. Dezember auch auf Netflix) in die Rolle von Leonard Bern­stein schlüpfen. Jetzt ist der offi­zi­elle Trailer (oben auf das Bild drücken) erschienen. Er zeigt, worum es geht – um Bern­steins Liebe: zu einer Frau, zu Männern und – natür­lich – zur Musik von Gustav Mahler. Opulenter Sound, private Einblicke, filmi­sche Rück­blicke in schwarz-weiß. Also ich freue mich auf dieses Biopic. Und das tut auch Diri­gent Yannick Nézet-Séguin. In einem Insta­gram-Video erzählt er über seine Rolle als Berater für Coopers Diri­gier-Aufnahmen. Eine Liebes­er­klä­rung an Leonard Bern­stein.

Konstanz: Protest hilft!

Das Theater Konstanz muss ab der Spiel­zeit 2024 jähr­lich 297.000 Euro einsparen. Das hat der Gemein­derat beschlossen. Es hätte schlimmer kommen können: Der Weiter­be­trieb aller drei Spiel­stätten kann aufrecht­erhalten bleiben. Die Thea­ter­lei­tung um Inten­dantin Karin Becker bedankt sich auf Face­book beson­ders für die öffent­liche Unter­stüt­zung. Sie habe einen Total-Kahl­schlag verhin­dert. „Ohne die große Unter­stüt­zung und die Soli­da­ri­täts­be­kun­dungen aus der Bevöl­ke­rung, durch Künst­le­rInnen, Kolle­gInnen, Kultur­in­sti­tu­tionen und, um nur einige nament­lich zu nennen, Deut­scher Bühnen­verein, die GDBA und die Thea­ter­freunde Konstanz e.V., wäre dieser Ausgang der Einspar­de­batte nicht möglich gewesen“, heißt es in der Mittei­lung des Hauses.

About last week: Salz­burg

Das Schöne an diesem News­letter ist ja, dass er oft Anstoß für weitere Geschichten ist, die von Kolle­ginnen und Kollegen im Laufe der Woche aufge­griffen werden. Eine waren die Gerüchte um die Programm­pla­nung der Salz­burger Fest­spiele im Sommer (Chris­tian Thie­le­manns konzer­tanter Capriccio, Teodor Curr­entzis Don-Giovanni-Wieder­auf­nahme und die Pfingst­fest­spiel-Tito-Kopro­duk­tion mit Cecilia Bartoli). Die öster­rei­chi­sche Zeitung Der Kurier nimmt unsere Vermu­tungen auf und kommen­tiert: „Kein neuer Mozart also, kein szeni­scher Strauss. Wenn es dabei bleibt – die enorme inhalt­liche Streuung bei diesem Programm und das lange Vorspiel bis zur ersten szeni­schen Neupro­duk­tion dürften jeden­falls für einige Diskus­sionen sorgen.“ Ich persön­lich glaube, die wirk­liche Diskus­sion sollte sich derweil darum drehen, ob der Vertrag von Markus Hinter­häuser über 2026 verlän­gert wird oder nicht. Noch gibt es keine Ausschrei­bung – das ist kultur­po­li­tisch fahr­lässig, denn die Planungen für die Zeit danach müssten eigent­lich längst beginnen!

Ja! Nein. Viel­leicht doch …

Wenn jemand die Bedeu­tung der Kultur in Deutsch­land messen will, sollte er viel­leicht nach München schauen. Dort wurde sie in den letzten Monaten zum Spiel­ball des Wahl­kampfes. Zunächst sollte ein neues, großes und modernes Konzert­haus gebaut werden. Dann legte Markus Söder eine „Denk­pause“ ein. Und wie in Konstanz wurde auch in München von einer Bürger­ge­sell­schaft protes­tiert. BRSO-Chef Sir Simon Rattle machte sich eben­falls für einen Neubau stark. Nun soll das Haus viel­leicht doch entstehen.

Zwei­ein­halb Wochen nach der Land­tags­wahl ist das im Koali­ti­ons­ver­trag zwischen CSU und Freien Wählern auf Seite 27 fest­ge­halten: „Wir stehen zu unserer Verant­wor­tung, in München einen Konzert­saal im Werks­viertel zu errichten, der der inter­na­tio­nalen Bedeu­tung seiner Klang­körper gerecht wird. Mit Blick auf die sich abzeich­nenden Kosten werden wir die Planungen über­ar­beiten und redi­men­sio­nieren.“ Im letzten Satz steckt der Teufel im poli­ti­schen Detail. Kein Wunder, dass Rattle weiter mahnt: „Ein Konzert­haus im 21. Jahr­hun­dert muss so viel mehr sein als ein Audi­to­rium: Es muss ein Leucht­turm für Musik sein, der mit seinen räum­li­chen und digi­talen Möglich­keiten weithin strahlt und inspi­riert.“

Perso­na­lien der Woche

Das Marke­ting rund um Jonas Kauf­mann nimmt immer bizar­rere Formen an. Für sein neues Album arbeitet Kauf­mann erst­mals mit einem inter­na­tio­nalen „Content Creator“. TikTok-Star Babatunde Akin­bo­boye hat einige Videos mit dem Tenor aufge­nommen und jetzt auch die Uralt-Idee des Carpool-Caraoke mit ihm nach­ge­spielt – puh, das haben wir vor vier Jahren schon mit Barrie Kosky und vielen anderen Bayreuth-Stars gemacht) … na dann: Wir freuen uns schon auf das nächste total authen­ti­sche Weih­nachts­album. +++ Umbruch in Karls­ruhe – aber: voll­kommen ohne Frauen! Der neue Inten­dant Chris­tian Firm­bach präsen­tiert sein neues Leitungs­team: Opern­di­rektor wird Chris­toph von Bernuth, Oliver Kersken wird Orches­ter­di­rektor. Beide bringt Firm­bach aus seiner bishe­rigen Arbeits­stätte, dem Olden­bur­gi­schen Staats­theater, mit. Neuer Ballett­di­rektor wird Raimondo Rebeck, der zuletzt am Ballett Dort­mund war. Neuer Schau­spiel­di­rektor wird Claus Caesar, er kommt vom Deut­schen Theater Berlin. +++ Ales­sandra Ferri wird neue Chefin des Balletts der Wiener Staats­oper und damit Martin Schl­äpfer nach­folgen. Hier eine Hommage aus der New York Times.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier: Ich war diese Woche bei der Meis­ter­klasse des Inter­na­tio­nalen Gesangs­wett­be­werbs Neue Stimmen in Gütersloh, habe dort das Abschluss­kon­zert mode­riert und Medien-Coaching für die Sänge­rinnen und Sänger gegeben. Und was ich erlebt habe, war: eine Hoff­nung für die Zukunft der Oper. Junge, leiden­schaft­liche Menschen, die unsere Welt und die Kunst, das Leben und die Oper als Zusam­men­spiel betrachten und fest daran glauben, dass wir in der Musik die Zerris­sen­heit unserer Gesell­schaft debat­tieren können. Annette Dasch hat die Meis­ter­kurse als Sängerin geleitet (hier spricht sie über die aktu­elle Situa­tion für junge Stimmen), und beim Abschluss­kon­zert gab es Momente des Ohren­öff­nens: Wie Priya Paria­yachart die Sorge der Anne Trulove von Igor Stra­winsky gestaltet hat – das war bereits: Meis­ter­klasse! Und (stell­ver­tre­tend für alle anderen Sänge­rInnen) Alex­andra Urquiola als vokale Verkör­pe­rung der Carmen-Leiden­schaft, oder der Coun­ter­tenor Gerben van der Werf, der mit seiner emotional-klugen Tancredi-Inter­pre­ta­tion ein voll­kommen neues Rossini-Fenster geöffnet hat. Mit anderen Worten: Es gibt sie, die gute Zukunft! Und wer sie kennen­lernen will: Im Podcast „Alles klar, Klassik?“ (für alle Player, für apple) rede ich dieses Mal (in einer engli­schen Ausgabe) mit den Stimm-Coaches John Norris und Ralph Strehle, mit Annette Dasch und mit einigen der jungen Sänge­rinnen und Sänger des Wett­be­werbs. Ach ja, und dann durfte ich noch mit dem Mann plau­dern, der damals in Bremen das Fußball-Trikot gegen den Smoking getauscht hat und als Werder-Trainer bei fast jeder Première am Goethe­platz war: Otto Rehhagel. Er hat mir Franz Lehárs Maxim vorge­sungen, dann Elvis« Ghetto, er hat davon erzählt, wie er bei der WM 1986 in Mexiko Plácido Domingo vom Flug­hafen abge­holt hat und sich eine Fußball-Opern-Freund­schaft ergeben hat und welche dollen Dinger er mit seinem wirk­lich sehr guten Freund Jürgen Flimm gedreht hat! Gebt Otto die Natio­nal­mann­schaft – oder wenigs­tens die Salz­burger Fest­spiele!

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

P.S.: Und dieses noch in eigener Sache: Wer Lust hat mehr über mein Leben mit der Musik zu erfahren, ich durfte beim Hessi­schen Rund­funk in der Sendung Menschen und ihre Musik von Susanne Pütz zwei Stunden über meine Opern-Sozia­li­sa­tion erzählen, wie ich als Kind eine Maria-Callas-Schall­platte „verbil­ligt“ erstanden habe, warum Wagner eine Droge ist und warum Element of Crime mich durch das Leben begleitet. Ich durfte für die zwei Stunden meine eigene Musik mitbringen: Mozart, Kreisler, Cohen, Wagner und Schu­bert …