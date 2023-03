Vor 25 Jahren rief der Diri­gent Wilhelm F. Walz das Open-Air-Festival ins Leben. Er griff den Gedanken gelebter Kultur in der Metro­pol­re­gion Augs­burg – Schwaben auf und setzte vor der spät­ba­ro­cken Kulisse der ehema­ligen Fürst­bi­schöf­li­chen Resi­denz Jahr für Jahr ein abwechs­lungs­rei­ches Konzert­pro­gramm um. Viele Künstler beglei­teten ihn auf seinem Weg wie etwa der Bariton Johannes Martin Kränzle. Als Artist in Resi­dence wirkt er sowohl an der großen Opern-Gala als auch an der Orchester-Gala mit.

Die Konzerte im Fronhof vor der Kulisse der ehema­ligen Fürst­bi­schöf­li­chen Resi­denz

Eine lang­jäh­rige Part­ner­schaft verbindet das Festival zudem mit der SUK-Symphony Prag. Seit 2001 ist sie als musi­ka­li­scher Botschafter Gast des Festi­vals. Walz, der am Pult des Orches­ters steht, schätzt vor allem den warmen Strei­cher- und Bläser­klang. So konnte er durch die lange Zusam­men­ar­beit insbe­son­dere bei Mozart eine gemein­same Klang­rede mit den Musi­kern entwi­ckeln.

Ein beson­deres Anliegen von Walz ist es, junge Künstler zu entde­cken und zu fördern. Das Festival bietet ihnen die Chance, mit erfah­renen Sängern und Instru­men­ta­listen auf der Bühne zu stehen und Erfah­rungen zu sammeln. Denn stets gelingt es Walz, inter­na­tio­nale Künstler für das Festival zu gewinnen. So singt Kränzle an der Seite von Shar­leen Joynt als Norina in der Opern-Gala die Titel­partie von Gaetano Doni­zettis Opera buffo Don Pasquale.

Wilhelm F. Walz am Pult der SUK-Symphony Prag

Auch das Frie­dens­fest meets Konzerte im Fronhof hat sich als Fixpunkt im Programm des Festi­vals etabliert. Vor acht Jahren rief Walz das Format mit der Stadt Augs­burg ins Leben.