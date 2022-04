Mur­ray Per­ahia liebt es, große Musik zu spie­len. Den Werken von Bach, Mozart und Beethoven wid­mete er sein Leben. Am 19. April 2022 bege­ht er seinen 75. Geburtstag.

„Musik ist mein Leben“, sagt Mur­ray Per­ahia. Das eigene musikalis­che Erleben ist dem amerikanis­chen Pianis­ten wichtiger als Erfolg und Applaus beim Pub­likum. Vor allem aber ist es das Klavier, das sein Leben bes­timmt: „Ich liebe das Klavier. Ich liebe es als Instru­ment. Ich muss es berühren, um authen­tisch zu sein.“

Mit dem Laden des Videos akzep­tieren Sie die Daten­schutzerk­lärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Mur­ray Per­ahia erläutert und spielt Johann Sebas­t­ian Bachs Franzö­sis­che Suite Num­mer eins in d‑Moll.

Per­ahia hat allen Grund zu dieser beschwören­den Aus­sage. Mehrmals hin­derte ihn eine ver­meintlich harm­lose Ver­let­zung des Dau­mens, die eine Infek­tion nach sich zog, für län­gere Zeit am Spie­len, schmerzvolle Jahre, in denen er unter Depres­sio­nen litt und ihm nur die Musik Halt gab. Es ist die „große Musik“, der Per­ahia sein Leben wid­met. „Große Musik ist ein Ganzes, ist vol­len­det“, betont er. Für ihn sei es essen­ziell, dass ein Musik­stück organ­isch zusam­menge­fügt sei, Anfang und Ende aufeinan­der bezo­gen seien und alles Teil eines Ganzen sei, ein men­schlich­es Dra­ma, das aus Span­nun­gen und Entspan­nun­gen gespeist werde.

Mit dem Laden des Videos akzep­tieren Sie die Daten­schutzerk­lärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Mur­ray Per­ahia spielt den drit­ten Satz aus Beethovens Mond­schein­sonate.

„Ich liebe es, große Musik zu spie­len.“ Her­aus­ra­gend sind seine Auf­nah­men mit Werken von Bach, Mozart, Beethoven, Schu­mann und Chopin. „Bach ist für mich ein­er der wichtig­sten Kom­pon­is­ten“, beken­nt Per­ahia. „Er inte­gri­erte in seinen Werken alle Stile der Zeit, sowohl die kon­tra­punk­tis­chen als auch die aufk­om­mende Har­monie. Die von ihm aufgestell­ten kom­pos­i­torischen Prinzip­i­en übten über seine Söhne wesentlichen Ein­fluss auf Haydn, Mozart und Beethoven aus.“ Sein Schlüs­sel­er­leb­nis hat­te er mit dreiein­halb Jahren, als ihn sein Vater zu einem Konz­ert mit Beethovens Fün­ftem Klavierkonz­ert mitnahm.

„Musik muss lebendig sein.“

Per­ahia wurde 1947 in New York geboren. Seine Eltern waren aus Griechen­land einge­wan­dert und entstammten sephardis­chen Fam­i­lien. Den ersten Klavierun­ter­richt erhielt Per­ahia mit drei Jahren. Im Alter von sechs Jahren wurde er Abran Chasins vorgestellt, der ihn von sein­er Assis­tentin Jeanette Haien unter­richt­en ließ. 1964 schrieb er sich im Mannes Col­lege of Music in Man­hat­tan ein und ließ sich bei Karl Bam­berg­er in Orch­ester­leitung unter­richt­en. Daneben studierte er Kam­mer­musik bei Artur Bal­sam in Maine. 1966 debütierte er mit einem Solo­pro­gramm in der Carnegie Hall. Danach wurde er von Peter Serkin, dem Sohn des berühmten Pianis­ten, zum Marl­boro-Musik­fes­ti­val in Ver­mont ein­ge­laden. Dort hat­te er die Gele­gen­heit mit Rudolf Serkin, Alexan­der Schnei­der, Pablo Casals, Boris Kroyt und Mieczysław Horszows­ki Kam­mer­musik aufzuführen.

Später arbeit­ete er mit Wladimir Horowitz zusam­men, eine prä­gende Erfahrung. „Horowitz küm­merte sich nie um tech­nis­che Per­fek­tion. Ich erin­nere mich, wie ich ein­mal die Ungarische Rhap­sodie von Liszt für ihn spielte. Er war mit meinem Vor­trag gar nicht zufrieden, set­zte sich ans Klavier und spielte mir das Stück vor. Dabei unter­liefen ihm 1000 Fehler, aber er fing genau den Geist der Musik ein“, erzählte Per­ahia. „Für mich ist der Geist der Musik, der das Spiel leit­et, wichtiger als ein makel­los­er Vor­trag. Die Musik muss lebendig sein.“

1972 gewann Per­ahia als erster amerikanis­ch­er Pianist den Klavier­wet­tbe­werb von Leeds und trat in der Folge mit den wichtig­sten Orch­estern Lon­dons auf. Er arbeit­ete mit Peter Pears und Clif­ford Cur­zon zusam­men und brachte die Zwölf Vari­a­tio­nen von Ben­jamin Brit­ten zur Urauf­führung. Auch unter­nahm er aus­gedehnte Konz­ertreisen. Leonard Bern­stein, Ric­car­do Muti, Georg Solti, Rafael Kube­lik, Clau­dio Abba­do, Neville Mar­riner und Karl Böhm luden ihn zu Konz­erten ein.