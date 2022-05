Murray Perahia gibt vom 10. bis 12. Juni 2022 auf Schloss Fürstenried in München eine Meisterklasse für junge Pianisten.

Sich in die Musik hinein­denken

„Erst wenn man den hand­werk­li­chen Aufbau eines Stückes begreift, kann man es auch inter­pre­tieren“, erklärte der Pianist Murray Perahia in einem Inter­view. Es sei wichtig, sich in die Musik hinein­zu­denken, die Prin­zi­pien der Kompo­si­tion zu verstehen, um dann zu analy­sieren, was inner­halb des Werks passiere und wo man mit seiner Inter­pre­ta­tion ansetzen könne.

Beet­hoven gehört für Perahia zu den großen Kompo­nisten, deren Werken er sein Leben widmete. Nachdem er im G. Henle Verlag Urtext-Ausgaben von Beet­ho­vens Klavier-Sonaten herausgab, erteilt er jungen Pianisten eine drei­tä­gige Meis­ter­klasse. Aus 59 Anmel­dungen wurden zehn Pianisten im Alter zwischen 16 und 26 Jahren ausge­wählt: Eden Agranat Meged, Elia Cecino, Yan Francis Fang, Pieter Guanwan, Hyunji Kim, Michael Lu, Misora Ozaki, Maksym Shadko, Clara Isabella Siegle und Parker van Ostrand. Sie bekommen jeweils 45 Minuten Zeit, einen Satz aus einer Beet­hoven-Klavier­so­nate – außer op. 49 und op. 79 – mit Perahia zu studieren. Zum Abschluss der drei Tage müssen alle Pianisten an einem Lunch-Konzert mitwirken.

