Die künst­le­ri­sche Planung der Dresdner Phil­har­monie liegt ab sofort maßgeb­lich in den Händen von Chris­to­pher Ding­stad. Der gebür­tige Norweger über­nimmt die Nach­folge von Matthias Greß, der das Orchester auf eigenen Wunsch verlasse, hieß es in einer Mittei­lung vom Donnerstag.

Chris­to­pher Ding­stad

Ding­stad gelte als inter­na­tional erfah­rener und erfolg­rei­cher Künst­ler­ma­nager. Zuletzt war er als Senior Artist Manager bei Raab & Böhm in Wien tätig. Er freue sich, in das Team von Inten­dantin Frauke Roth einzu­treten und gemeinsam mit seinen neuen Kollegen „die Zukunft dieses beson­deren Klang­kör­pers in dieser bedeu­tenden Musik­stadt mitzu­ge­stalten“, sagte er.

Aufge­wachsen außer­halb von Oslo hat Ding­stad Cello und Kultur­ver­wal­tung studiert. Danach arbei­tete er als Busi­ness Manager für Thomas Hampson in New York sowie als Künst­ler­ma­nager bei den Agen­turen Harrison Parrott in London und München sowie CAMI Music in Berlin.

