Nach dem Weggang von Inten­dant Uwe Eric Laufen­berg bekommt das Hessi­sche Staats­theater Wies­baden einen Geschäfts­füh­renden Koor­di­nator. In der neuge­schaf­fenen Posi­tion unter­stützt Jack Kurfess ab sofort die Direk­tion des Hauses, wie Hessens Kunst- und Kultur­mi­nister Timon Grem­mels (SPD) am Donnerstag mitteilte. Der gebür­tige Stutt­garter werde bis zum Ende der Saison 2023⁄ 24 Ansprech­partner in allen Belangen des laufenden Spiel­be­triebs sein.

Hessi­sches Staats­theater Wies­baden

Kurfess blickt auf mehr als 30 Jahre Erfah­rung in leitender Posi­tion in Kultur­be­trieben zurück. Zuletzt wirkte er als kauf­män­ni­scher Direktor der Hamburger Eltphil­har­monie. „Er ist ein ausge­wie­sener Kenner der Thea­ter­welt und wird entschei­dend dazu beitragen, die Situa­tion am Staats­theater zu stabi­li­sieren“, sagte Grem­mels. Gemein­same Prio­rität sei es, für das Publikum und die Beleg­schaft den Spiel­be­trieb bis zum Saison­ende zu sichern. Hinsicht­lich der einmo­na­tigen Maifest­spiele befinde man sich gemeinsam mit der Stadt Wies­baden „in engen und konstruk­tiven Gesprä­chen und Abstim­mungen mit den künst­le­ri­schen Spar­ten­lei­tungen, dem Perso­nalrat und dem Geschäfts­füh­renden Direktor“.

Der studierte Wirt­schafts- und Poli­tik­wis­sen­schaftler Kurfess soll sich umge­hend einen Über­blick über die aktu­elle Situa­tion im Staats­theater verschaffen. „Ich hoffe einen Beitrag dazu leisten zu können, dass die Beschäf­tigten künftig nicht weiteren Belas­tungs­si­tua­tionen ausge­setzt sind und die künst­le­ri­schen Darbie­tungen wieder im Vorder­grund stehen“, betonte er.

Am Staats­theater Wies­baden herrschte seit mehr als einem Jahr Streit zwischen Laufen­berg und dem Geschäfts­füh­renden Direktor Holger von Berg. Die Träger des Hauses – das Land Hessen zu 52 Prozent und die Stadt Wies­baden zu 48 Prozent – standen dabei hinter von Berg. Nach einem Gespräch mit dem neuen Kunst­mi­nister Grem­mels Ende Januar trat der Inten­dant mit sofor­tiger Wirkung zurück. Ab der Spiel­zeit 2024⁄ 25 über­nehmen Doro­thea Hart­mann und Beate Heine als Doppel­spitze seine Nach­folge.

