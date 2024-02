Das König­lich Däni­sche Theater in Kopen­hagen verstärkt seinen Musik­be­reich und ernennt Martin Brom­mann zum Musik­di­rektor. Mit dessen Beru­fung und der neuen Chef­di­ri­gentin Marie Jacquot wolle man der Sparte „einen deut­li­chen Schub geben“, sagte Geschäfts­führer Kasper Holten am Donnerstag. Brom­mann bringe nicht nur solide Manage­men­t­er­fah­rung mit, sondern auch eine Leiden­schaft für die Welt der Musik.

Martin Brom­mann

Bisher waren die König­lich Kapelle Kopen­hagen – seit 1448 bestehendes ältestes Orchester der Welt – und ihre Verwal­tung Teil der Opern­ab­tei­lung des König­lich Däni­schen Thea­ters. Künftig soll der Bereich eine eigen­stän­dige Einheit sein, die von einem Musik­di­rektor geleitet wird, der als Mitglied der Geschäfts­lei­tung direkt an den Thea­ter­di­rektor berichtet. Die künst­le­ri­sche Verant­wor­tung liegt weiterhin bei den Inten­danten und Chef­di­ri­genten.

Brom­mann hat ab 1989 ein Studium zum Orches­ter­mu­siker mit Haupt­fach Oboe an der heutigen Univer­sität der Künste Berlin absol­viert. Seit 2022 wirkt er als Leiter des Chors und Orches­ters der Oper Malmö. Zuvor war er Solo-Englisch­hor­nist am Theater und Phil­har­monie Essen sowie Oboist und Diri­gent am König­lich Däni­schen Theater.

