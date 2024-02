Das Theater Magde­burg hat für das vorige Jahr eine „heraus­ra­gende“ Bilanz gezogen. „Wir haben 2023 nicht nur das Vor-Corona-Niveau erreicht, sondern das einnah­men­stärkste Jahr in der Geschichte des Thea­ters Magde­burg erzielt“, erklärte Gene­ral­inten­dant Julien Chavaz am Donnerstag. Zu den 942 Vorstel­lungen kamen etwa 165.000 Besu­cher, hieß es. Das entspreche einer Auslas­tung von 82,3 Prozent. Das Haus habe 3,2 Millionen Euro erwirt­schaftet.

Theater Magde­burg, Opern­haus

Im Opern- und Schau­spiel­haus fanden 24 nahezu ausver­kaufte Premieren statt. Die Musik­theater-Sparte präsen­tierte neun Neupro­duk­tionen, darunter Tschai­kow­skys „Eugen Onegin“, die auch im Teatro Massimo im italie­ni­schen Palermo gezeigt wurde. Publi­kums­lieb­ling war den Angaben zufolge das Musical „Evita“. Das Domplatz­OpenAir „Catch Me If You Can“ zog 23.000 Zuschauer an.

Die Magde­bur­gi­sche Phil­har­monie spielte 36 Konzerte, darunter die ausver­kauften Neujahrs- und Gedenk­kon­zerte. Die Sinfo­nie­kon­zerte besuchten mehr als 9.000 Menschen. In das Märchen­bal­lett „Schnee­witt­chen“ kamen über 6.000 Besu­cher.

Der Schweizer Regis­seur Chavaz hat die Gene­ral­inten­danz am Theater Magde­burg im August 2022 von Karen Stone über­nommen, die das Vier­spar­ten­haus seit 2009 geleitet hatte.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.