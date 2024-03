Der Internationale Robert-Schumann-Wettbewerb für Klavier und Gesang in Zwickau hat in diesem Jahr 178 Anmeldungen aus 35 Nationen erhalten. Mit 40 Anmeldungen ist Deutschland am stärksten vertreten. Der Wettbewerb ist einer der drei ältesten internationalen Interpretationswettbewerbe und wurde 1956 gegründet.