Mit einer Neuin­sze­nie­rung von Richard Strauss« „Die Frau ohne Schatten“ beginnen am (heutigen) Samstag die dies­jäh­rigen Oster­fest­spiele Baden-Baden der Berliner Phil­har­mo­niker. Zum 10. Geburtstag des Festi­vals und 25. Geburtstag des Fest­spiel­hauses präsen­tiere man die aufwen­digste Oper in der Geschichte des Hauses, sagte Inten­dant Bene­dikt Stampa. Für Regis­seurin Lydia Steier ist es die dritte Strauss-Oper, die sie in dieser Saison insze­niert. In den Haupt­rollen sind Elza van den Heever (Die Kaiserin), Clay Hilley (Kaiser), Michaela Schuster (Die Amme), Miina-Liisa Värelä (Die Färberin) und Wolf­gang Koch (Barak, der Färber) zu erleben.

Oster­fest­spiele Baden-Baden

„Die Chance, ein Orchester wie die Berliner Phil­har­mo­niker, das die ganze Klang-Palette ausschöpfen kann, im Orches­ter­graben zu erleben kommt, nicht ein zweites Mal“, sagte Chef­di­ri­gent Kirill Petrenko vorab. „Dieses Werk braucht ein Orchester, das als Ganzes, durch alle Gruppen über die größt­mög­liche musi­ka­li­sche Band­breite verfügt und inter­agiert, wie auch solis­tisch Unglaub­li­ches meis­tert.“

„Strauss zählt zum Kern­re­per­toire der Berliner Phil­har­mo­niker und ist in der DNA des Orches­ters fest veran­kert“, erklärte Inten­dantin Andrea Zietz­schmann. Von dem Kompo­nisten (1864–1949) erklingt in Baden-Baden auch die Tondich­tung „Ein Helden­leben“, und Diana Damrau singt die „Vier letzten Lieder“. Bei der 5. Sinfonie von Gustav Mahler steht Daniel Harding am Pult der Phil­har­mo­niker. Chef­di­ri­gent Petrenko leitet zudem ein Konzert des Bundes­ju­gend­or­ches­ters.

Ab 2026 veran­stalten die Berliner Phil­har­mo­niker ihre Oster­fest­spiele wieder in Salz­burg, wo sie seit 1967 jähr­lich Opern­auf­füh­rungen erar­beitet haben. Die Verbin­dung nach Baden-Baden will das Orchester jedoch weiterhin pflegen. Geplant sind jähr­liche Konzert-Resi­denzen im Fest­spiel­haus.

