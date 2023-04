Der Jubel wollte kein Ende nehmen, als Regis­seur Barrie Kosky am Sonn­tag­abend nach der Frank­furter Erst­auf­füh­rung von Händels Orato­rium „Hercules“ gemeinsam mit der exqui­siten Sänger­riege, dem Chor und Diri­gent Laurence Cummings vor den Vorhang in der Oper Frank­furt trat. Neben dem überaus wand­lungs­fä­higen, lebhaft als Bürger­schaft und Kommen­tator die Hand­lung voran­trei­benden Chor galten Mezzo­so­pra­nistin Paula Murrihy als Hercules Ehefrau Deja­nira die größten Ovationen. Gelang es ihr doch mit gewal­tiger Stimme, packendem Sprech­ge­sang und unbe­dingter Leiden­schaft Deja­niras Gefühle von begin­nender Eifer­sucht bis hin zu Tobsuchts­an­fällen, Wahn­sinn und tiefster Depres­sion zu beglau­bigen. Wie Kosky den nach ihr geifernden „Eifer­suchtschor“ als anstei­gende Hass­welle choreo­gra­fiert hat, gehört zum Eindrück­lichsten, was in dieser Saison an der Oper Frank­furt zu sehen ist.

„Hercules“

In der kühlen, über­be­lich­teten, grausam frei­ge­räumten Bühne von Katrin Lea Tag, die keinen Platz zum Verste­cken birgt, schickt Kosky seine gran­diosen Sänger­dar­steller in den Ring der Gefühle: Und die gehören alle ins Ensemble der Oper Frank­furt oder waren wie Paula Murrihy dort von 2009 bis 2017 unter Vertrag: Anthony Robin Schneider als Hercules versteht als stumpf auftrump­fender Eroberer wenig von weib­li­chen Gefühlen und droht mit seinem Götte­rego Michael Porter als sensi­blen Sohn Hyllus zugrunde zu richten. Kelsey Lauri­tano singt einen fein­füh­ligen Lichas, während Sopra­nistin Elena Vill­alon ihr Frank­furt-Debüt als Kriegs­beute Iole in einen Triumpf zu verwan­deln vermag. Im Orches­ter­graben gelingt es dem erst­mals in Frank­furt am Pult stehenden Laurence Cummings gemeinsam mit dem Frank­furter Opern- und Muse­ums­or­chester sämt­liche Stim­mungs­stürme Händels – von Ioles Demü­ti­gung über Hercules Verbren­nungstod bis hin zu Deja­niras Wahn­sinn – mit baro­ckem Drive zu befeuern.

Die Insze­nie­rung ist eine Kopro­duk­tion mit der Komi­sche Oper Berlin, an der Kosky bis 2022 als Inten­dant und Chef­re­gis­seur wirkte. Dort kommt „Hercules“ im März 2024 auf die Bühne.

