Klaus Mäkelä wird neuer Chef­di­ri­gent des Chicago Symphony Orchestra (CSO). Das Kura­to­rium entschied sich einstimmig für den Finnen, wie das Orchester am Dienstag mitteilte. Mäkelä über­nimmt den Posten mit der Saison 2027⁄ 28 . Sein Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre.

Klaus Mäkelä

Der 28-jährige Mäkelä folgt auf den Italiener Riccardo Muti (82), der das Chicago Symphony Orchestra von 2010 bis 2023 geleitet hat. Mit sofor­tiger Wirkung beginnt Mäkelä eine Amts­zeit als desi­gnierter Musik­di­rektor des CSO.

Mäkelä debü­tierte im April 2022 mit dem Chicago Symphony und kehrte im Februar 2023 an das Pult des Klang­kör­pers zurück. „Bei seinen ersten beiden denk­wür­digen Enga­ge­ments beim CSO hat Klaus Mäkelä eine außer­ge­wöhn­liche Verbin­dung zu unseren Musi­kern aufge­baut und seine Fähig­keit unter Beweis gestellt, äußerst bewe­gende Darbie­tungen eines breiten Reper­toire­spek­trums zu liefern“, sagte der Präsi­dent der Chicago Symphony Orchestra Asso­cia­tion, Jeff Alex­ander. Abseits des Podiums sei der junge Musiker auch mensch­lich „der ideale Kandidat (…), um das Orchester in die Zukunft zu führen“.

Bereits in dieser Woche diri­giert Mäkelä erneut das CSO in drei Abon­ne­ments­kon­zerten. Als desi­gnierter Musik­di­rektor soll er eine wach­sende Zahl an Konzerten in Chicago und auf Tour­neen leiten sowie andere Akti­vi­täten über­nehmen. In seiner offi­zi­ellen Amts­zeit werde er das Orchester mindes­tens 14 Wochen pro Saison leiten, darunter zehn Wochen in und um den Stamm­sitz sowie vier Wochen auf natio­nalen und inter­na­tio­nalen Tour­neen.

Gleich­zeitig mit seinem Amts­an­tritt in Chicago wird Mäkelä im Alter von dann 31 Jahren auch Chef­di­ri­gent des Royal Concert­ge­bouw Orchestra Amsterdam. „Bis dahin bleibe ich meiner laufenden Zusam­men­ar­beit mit dem Orchestre de Paris und dem Oslo Phil­har­monic verpflichtet“, erklärte er. In Paris ist er seit 2021 Musik­di­rektor und in Oslo seit 2022 Chef­di­ri­gent und künst­le­ri­scher Berater.

