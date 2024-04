Bei der Sanie­rung der Kölner Bühnen wurden im Februar zwölf weitere Bereiche fertig­ge­stellt, gegen­über drei im Januar. „Um unser Ziel der Fertig­stel­lung am 28.6.2024 zu errei­chen, werden wir das Tempo aller­dings weiter erhöhen müssen, um bereits erlit­tene Verzüge aufzu­holen“, erklärte der Tech­ni­sche Betriebs­leiter Bernd Streit­berger laut einer am Dienstag verbrei­teten Mittei­lung der Stadt Köln. Insge­samt seien bis Ende Februar 107 von 312 Berei­chen fertig­ge­stellt worden. Nächster Meilen­stein sei Ende April die Staub­frei­heit in den Berei­chen von IT und Thea­ter­technik.

Baustelle Oper Köln

Schwie­rig­keiten gebe es weiterhin im Gewerk Trockenbau. Dort sei die ange­strebte Erhö­hung der Kapa­zität bislang nicht gelungen. Deshalb fehlten für mehrere haus­tech­ni­sche Arbeits­schritte die notwen­digen Vorar­beiten. Man habe nun gegen einige Firmen Teil­kün­di­gungen ausge­spro­chen, um die Arbeiten von anderen Unter­nehmen ausführen zu lassen.

Die Kölner Oper, das Schau­spiel, Das Kleine Haus und die Kinder­oper werden seit 2012 saniert. Nach jetzigem Stand müssen sie die Spiel­zeit 2024⁄ 25 noch in den Ausweich­spiel­stätten Staa­ten­haus und Depot beginnen. Auch nach der tech­ni­schen Fertig­stel­lung der Sanie­rung am Offen­bach­platz werden in einigen Berei­chen noch Rest­ar­beiten erfor­der­lich sein. Die ursprüng­lich mit 253 Millionen Euro geplanten Baukosten sind inzwi­schen auf 703 Millionen Euro ange­stiegen.

