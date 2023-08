Der Inter­na­tio­nale Robert-Schu­mann-Wett­be­werb für Klavier und Gesang nimmt Anmel­dungen für die Ausgabe 2024 an. Wie die Stadt Zwickau am Mitt­woch mitteilte, werden die Ausschrei­bungen in dieser Woche an Musik­hoch­schulen versandt. Teil­nah­me­be­rechtig sind Pianisten, die nach dem 31. Dezember 1993, und Sänger, die nach dem 31. Dezember 1991 geboren sind.

Robert-Schu­mann-Wett­be­werb Zwickau

Der Zwickauer Wett­be­werb ist einer der drei ältesten inter­na­tio­nalen Inter­pre­ta­ti­ons­wett­be­werbe und wurde 1956, zum 100. Todestag des Kompo­nisten Robert Schu­mann, ins Leben gerufen. Er findet alle vier Jahre statt und ist für den ersten Platz in den Kate­go­rien Klavier, Gesang Damen und Gesang Herren mit je 10.000 Euro dotiert. Der beste Lied­be­gleiter wird mit einem Sonder­preis in Höhe von 5.000 Euro geehrt.

Austra­gungs­orte der 19. Wett­be­werbs­aus­gabe sind das Konzert- und Ball­haus „Neue Welt“ und das Zwickauer Gewand­haus. Die Juroren kommen aus 14 Nationen, darunter erst­mals die öster­rei­chi­sche Sopra­nistin Gabriele Fontana, der frühere Leip­ziger Thomas­kantor Gott­hold Schwarz und die Münchner Pianistin Heike-Angela Moser, eine direkte Nach­fahrin von Robert und Clara Schu­mann.

2020 musste der Wett­be­werb wegen der Pandemie auf das Folge­jahr verschoben werden und konnte dann nur per Video statt­finden. Alle zwölf Preis­träger wurden jedoch zu Auftritten in Zwickau einge­laden.

