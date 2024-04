Die Theater Chem­nitz bekommen einen neuen Gene­ral­mu­sik­di­rektor und Chef­di­ri­genten der Robert-Schu­mann-Phil­har­monie. Benjamin Reiners über­nimmt den Posten zur Spiel­zeit 2025⁄ 26 , teilte das Fünf­spar­ten­haus am Mitt­woch mit. Der gebür­tige Duis­burger (Jahr­gang 1983) folgt auf Guil­lermo García Calvo, dessen Vertrag im Sommer 2023 nach sechs Jahren ausge­laufen ist.

Benjamin Reiners

Reiners wirkt seit 2019 und noch bis Ende der aktu­ellen Spiel­zeit in glei­cher Posi­tion am Theater Kiel. An den Thea­tern Chem­nitz leitete er im Herbst 2023 einen Ballett­abend. In der Saison 2024⁄ 25 werde er bereits Projekte mit der Robert-Schu­mann-Phil­har­monie und an der Oper Chem­nitz über­nehmen, hieß es. Seine Pläne als Gene­ral­mu­sik­di­rektor will er in der kommenden Woche vorstellen.

Reiners begann seine Lauf­bahn als Solo­re­pe­titor und Kapell­meister am Münchner Gärt­ner­platz­theater. 2011 wech­selte er als 2. Kapell­meister an die Staats­oper Hannover, wo er nach zwei Spiel­zeiten zum 1. Kapell­meister avan­cierte. 2016 wurde er stell­ver­tre­tender GMD und 1. Kapell­meister am Natio­nal­theater Mann­heim, ehe er 2019 in Kiel antrat.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.