Der Chor­di­rektor der Oper Frank­furt, Tilman Michael, wech­selt in glei­cher Posi­tion an die Metro­po­litan Opera New York (Met). Der gebür­tige Stutt­garter (Jahr­gang 1975) werde seine Aufgaben im Sommer in Vorbe­rei­tung auf die Saison 2024⁄ 25 aufnehmen, teilte die Met am Mitt­woch mit. „Er hat ein ange­bo­renes Verständnis für die Komple­xität der Stimme und holt das Beste aus den Chören heraus, mit denen er arbeitet“, sagte Met-Musik­di­rektor Yannick Nézet-Séguin.

Tilman Michael

Michael ist seit 2014 Chor­di­rektor an der Oper Frank­furt. Zuvor hatte er die Posi­tion am Natio­nal­theater Mann­heim inne. Beide Chöre wurden unter seiner Leitung von der Zeit­schrift „Opern­welt“ zum Chor des Jahres gewählt. Zehn Jahre lang assis­tierte er dem Chor­leiter bei den Bayreu­ther Fest­spielen. Er arbei­tete an den Opern­häu­sern in Amsterdam, Dresden, Moskau, Stutt­gart und Wien sowie mit verschie­denen deut­schen Rund­funk­chören und Vokal­ensem­bles.

In New York folgt Michael auf Donald Palumbo, der zum Ende der laufenden Saison nach dann 17 Spiel­zeiten zurück­tritt. Er fühle sich geehrt, die Posi­tion des Chor­di­rek­tors an der Met anzu­nehmen und „Teil des außer­ge­wöhn­li­chen Musi­zie­rens zu sein, das in diesem ganz beson­deren Opern­haus statt­findet“, sagte der Stutt­garter. „Mein beson­derer Dank gilt auch dem Inten­danten Bernd Loebe und der Oper Frank­furt, wo ich in den letzten zehn Jahren mit wunder­baren Kollegen zusam­men­ar­beiten durfte.“

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.