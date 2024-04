Die Stif­tung Händel-Haus in Halle (Saale) hat eine frühe Abschrift der vier „Coro­na­tion Anthems“ (Krönungs­hymnen) von Georg Fried­rich Händel erstei­gert. Es handele sich um ein äußerst wert­volles und bedeu­tendes Doku­ment der Rezep­ti­ons­ge­schichte Händel’scher Musik, teilte das Händel-Haus am Mitt­woch mit. Händel hatte die Chor­werke zur Krönung von König Georg II. und Königin Caro­line 1727 kompo­niert.

Händel, „Coro­na­tion Anthems“ (1727)

Eines der Anthems, „Zadok the Priest“ ist bis heute Teil des briti­schen Krönungs­ze­re­mo­ni­ells und erklang auch bei der Krönung von Charles III. im Mai 2023. Auf dem Thema dieser Kompo­si­tion basiert die 1992 entstan­dene Hymne der UEFA Cham­pions League.

Die Abschrift der Anthems entstand vermut­lich kurze Zeit nach dem Abschluss der Kompo­si­tion und in Händels unmit­tel­barem Umkreis. Vorlage ist dessen (verlo­rene) Direk­ti­ons­par­titur. Die voll­stän­dige Abschrift berei­chere die Samm­lung im Geburts­haus des Kompo­nisten um ein sehr eindrucks­volles Objekt, hieß es.

Den Erwerb bei dem Londoner Aukti­ons­haus Christies unter­stützten die Kultur­stif­tung der Länder – eigenen Angaben zufolge mit 16.287,55 Euro – sowie Privat­spender und der Freundes- und Förder­kreis des Händel-Hauses. Die Hand­schrift wird zunächst bis zum Ende der Händel-Fest­spiele am 9. Juni in der Dauer­aus­stel­lung des Händels-Hauses gezeigt und später nur noch in Einzel­aus­stel­lungen präsen­tiert. Darüber hinaus soll die Partitur im Rahmen einer Digi­ta­li­sie­rung der Forschung und allen Inter­es­sierten im Internet zugäng­lich gemacht werden.

Der Kompo­nist Georg Fried­rich Händel (1685–1759) wurde in Halle geboren. Den Groß­teil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. In die Saale-Stadt kommen jähr­lich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik.

