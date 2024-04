Das Konzert­haus Dort­mund hat in der aktu­ellen Spiel­zeit so viele Karten verkauft wie noch nie seit seiner Eröff­nung 2002. Zu Beginn der Saison habe man gehofft, wieder die Besu­cher­zahlen aus der Zeit vor Corona zu errei­chen, „doch wir über­treffen sie sogar“, sagte Inten­dant Raphael von Hoens­broech am Mitt­woch. „Die aktu­ellen Zahlen sprengen unsere Erwar­tungen.“

Raphael von Hoens­broech

Mit den bisher 89 von 113 Eigen­ver­an­stal­tungen dieser Saison habe das Konzert­haus bereits rund 90.000 Zuschauer ange­zogen und damit den besten Umsatz und die höchste Auslas­tung seit 2002 erreicht. Ledig­lich in den Spiel­zeiten 2002⁄ 03 und 2003⁄ 04 hatte man mehr Besu­cher – damals fanden aber auch mehr Konzerte statt: 146 in der ersten und 118 in der zweiten Saison.

Der Erfolg lasse sich nicht an einzelnen Ursa­chen fest­ma­chen, erklärte von Hoens­broech, der seit 2018 Inten­dant und Geschäfts­führer in Dort­mund ist. „Unser Ziel ist es, als Konzert­haus nahbar zu sein und dem Publikum einen Raum zu bieten, in dem es emotional berührt wird. Dafür machen wir ein Programm, das sehr unter­schied­liche Bedürf­nisse anspricht und immer eine sehr hohe Qualität hat.“

Marke­ting­lei­terin Anne-Katrin Röhm verwies zudem auf eine Markt­for­schungs­studie des Konzert­hauses, um neue Besu­cher zu gewinnen. Als Konse­quenz daraus habe man etwa die Kunden­an­sprache neu aufge­stellt. Die Kampagne setzt nun weniger auf die Namen einzelner Künstler, sondern knüpfe auf einer emotio­nalen Ebene an. „Damit gehen wir neue Wege und sorgen dafür, dass unser Programm möglichst viele Menschen erreicht.“

