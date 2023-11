Der Chef­di­ri­gent der Bamberger Sympho­niker, Jakub Hrůša (42), zählt zu den dies­jäh­rigen Preis­trä­gern des Kultur­preises Bayern. Weitere Auszeich­nungen in der Sparte Kunst gehen etwa an die Schrift­stel­lerin Rita Falk sowie an die Künstler und Kunst­för­derer Michaela und Bruno Wank, wie das Ener­gie­un­ter­nehmen Bayern­werk am Freitag mitteilte. Die Verlei­hung findet am 16. November in München statt und wird im Live-Stream sowie im Regio­nal­fern­sehen über­tragen.

Jakub Hrůša

Mit dem Kultur­preis Bayern, den die Bayern­werk AG seit 2005 stiftet, werden heraus­ra­gende Leis­tungen von Künst­lern, Kultur­schaf­fenden und jungen Wissen­schaft­lern gewür­digt. Neben den fünf von einer Fach­jury ausge­wählten Kunst­preis­trä­gern werden Dokto­randen und Hoch­schul­ab­sol­venten geehrt. Die Auszeich­nungen sind in der Sparte Kunst mit 5.000 Euro und in der Sparte Wissen­schaft mit 2.000 Euro dotiert.

Seit 2006 vergibt das Baye­ri­sche Kunst­mi­nis­te­rium zusätz­lich einen Sonder­preis. Dieser ging bisher unter anderem an die Geigerin Ana Chuma­chenco, das Bläser­en­semble Blech­schaden sowie die Diri­genten Alex­ander Lieb­reich und Joana Mall­witz. Der dies­jäh­rige Sonder­preis­träger soll zu einem späteren Zeit­punkt bekannt­ge­geben werden.

