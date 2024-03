Der Kultur­ma­nager Johannes Neubert wird neuer künst­le­ri­scher Leiter des Grafenegg Festi­vals. Der Deut­sche über­nimmt ab 1. Oktober 2026 die Nach­folge von Rudolf Buch­binder, wie die Veran­stalter am Montag in Wien mitteilten. Der Pianist Buch­binder, der seit der Grün­dung 2007 für das Festival künst­le­risch verant­wort­lich zeichnet, bleibt Grafenegg in der neuge­schaf­fenen Posi­tion des Präsi­denten erhalten.

Johannes Neubert

Der 1969 in Jena gebo­rene Neubert war von 2005 bis 2010 bereits als opera­tiver Geschäfts­führer des von ihm mitbe­grün­deten Grafenegg Festi­vals tätig. 2011 wurde er Inten­dant der Wiener Sympho­niker, eher er 2019 zum Orchestre National de France/​Radio France als opera­tiver Geschäfts­führer wech­selte. Neuberts erneute Beru­fung nach Grafenegg erfolgte in enger Absprache mit Buch­binder, hieß es. Dieser äußerte seine Freude, dass „wir ihn an diesen Ort zurück­ge­winnen konnten“.

Der studierte Flötist und Kultur­ma­nager Neubert bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. „Es ist für mich so etwas wie Nach­hau­se­kommen“, sagte er. Als künst­le­ri­scher Leiter wird Neubert für alle Eigen­ver­an­stal­tungen des Grafenegg Festi­vals verant­wort­lich zeichnen, darunter die Konzerte des Tonkünstler-Orches­ters als Resi­denz­or­chester und die eduka­tiven Programme wie die Grafenegg Academy und die Resi­denz des Euro­pean Union Youth Orchestra. Der Schwer­punkt soll weiterhin auf der sommer­li­chen Festi­valsaison liegen. Er könne heute noch keine Details zur Saison 2027 verkünden, aber einige Punkte nennen, die ihm wichtig seien: „Wir leben in einer Zeit des Wandels und der Insta­bi­lität, wie wir sie seit Jahr­zehnten nicht mehr erlebt haben. Darauf wollen wir mit Konti­nuität und Stabi­lität antworten.“

Die Landes­haupt­frau von Nieder­ös­ter­reich, Johanna Mikl-Leitner, dankte Buch­binder, der von der ersten Minute an große Verant­wor­tung getragen und die Erfolgs­ge­schichte feder­füh­rend geschrieben habe. „Du hast es geschafft, dass Grafenegg zu einer Pilger­stätte für Kunst­in­ter­es­sierte und Klas­sik­fans der ganzen Welt geworden ist“, sagte sie.

In Buch­bin­ders Amts­zeit wurden unter anderem die Haupt­spiel­stätten Audi­to­rium und Wolken­turm errichtet, der Park revi­ta­li­siert und die Open-Air-Saison auf eine drei­mo­na­tige Spiel­zeit ausge­weitet. Von 2024 bis 2026 wird der Saal der ehema­ligen Reit­schule zur dritten zentralen Spiel­stätte reno­viert und moder­ni­siert. Damit soll ein voll­wer­tiger Konzert­saal entstehen, der nach der Fertig­stel­lung nach Buch­binder benannt wird.

Das Grafenegg Festival findet jähr­lich von Ende August bis Mitte September statt. Im Mittel­punkt stehen Konzerte mit inter­na­tio­nalen Orches­tern und Solisten.

