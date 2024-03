Florian Lutz bleibt weitere fünf Jahre Inten­dant des Staats­thea­ters Kassel. Der bis 2026 laufende Vertrag des gebür­tigen Kölners wurde bis 2031 verlän­gert, teilte das Hessi­sche Kultur­mi­nis­te­rium (HMWK) am Montag mit. Für das Land hatte das Minis­te­rium den Vertrag noch unter der Leitung von Angela Dorn (Grüne) im Januar unter­zeichnet. Nach der Über­nahme des Ressorts durch die SPD hatte die neue HMWK-Leitung jedoch den Magis­trat der Stadt Kassel um eine Verta­gung seiner Entschei­dung gebeten, damit sich das Minis­te­rium zunächst ein umfas­sendes Bild der Lage am Staats­theater Kassel machen könne.

Lutz habe das Haus in der heraus­for­dernden Zeit der Pandemie über­nommen, erklärte Kunst­mi­nister Timon Grem­mels. „Er und sein Team haben sich davon nicht entmu­tigen lassen, sondern begeis­ternde Ideen in allen Sparten entwi­ckelt, die zu einem Publi­kums­zu­wachs und einer hervor­ra­genden Auslas­tung geführt haben.“ Kassels Ober­bür­ger­meister Sven Schoeller fügte hinzu: „Die äußerst posi­tive Entwick­lung der Besu­cher­zahlen im Staats­theater sind der beste Beleg für die gute Arbeit von Florian Lutz.“

In der Beleg­schaft des Drei­spar­ten­thea­ters gibt es aber auch Wider­stand gegen den seit 2021 amtie­renden Inten­danten. Erst am vorigen Freitag berich­tete die Hessische/​Niedersächsische Allge­meine (HNA) über eine interne Abstim­mung des Kasseler Staats­or­ches­ters, in der mehr als 98 Prozent der Musiker gegen eine Verlän­ge­rung des Vertrages mit Lutz votiert hätten. Die Orches­ter­mit­glieder äußerten die Sorge, dass ihnen in den Musik­thea­ter­pro­duk­tionen und auch der Musik selbst nicht der erfor­der­liche Raum gegeben werde. Zudem beklagten sie Klang­pro­bleme, die auch vom Publikum bemän­gelt würden. In einer Ersatz­spiel­stätte während der Sanie­rung des Opern­hauses ab 2025 befürchten die Musiker weiterhin erschwerte Arbeits­be­din­gungen.

Mit einer „Zukunfts­werk­statt Staats­theater Kassel“ wollen Land und Stadt ab Sommer Raum für die gemein­same Erar­bei­tung von Lösungen für die Heraus­for­de­rungen bieten. Dafür soll ein Media­ti­ons­ver­fahren die aufge­wor­fenen Fragen der Beleg­schaft klären. In den vergan­genen Wochen habe es Gespräche mit allen Betei­ligten gegeben, sagte Minister Grem­mels. „Mit diesem Prozess wird es gelingen, einen nach­hal­tigen Dialog aufzu­bauen und die künst­le­ri­sche Arbeit in den Mittel­punkt zu rücken.“

