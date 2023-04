Der „Tenebrae Choir“ aus London erhält den dies­jäh­rigen Rheingau Musik Preis. „Seit seinem umju­belten Festi­val­debut 2019 gehören die Konzerte dieses Spit­zen­en­sem­bles zu den abso­luten High­lights eines jeden Festi­val­som­mers“, teilten die Veran­stalter am Mitt­woch mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll dem Chor im Rahmen seines Konzerts am 22. Juli in der Basi­lika von Kloster Eber­bach verliehen werden.

Tenebrae Choir

In einer „Langen Nacht der Chor­musik“ präsen­tiert das 2001 gegrün­dete Vokal­ensemble drei Stunden A‑cap­pella-Musik. „Mit ihrer schier perfekten Into­na­tion, Präzi­sion und Klang­ba­lance bestreiten die Sänge­rinnen und Sänger unter der Leitung von Nigel Short immer außer­ge­wöhn­lich faszi­nie­rende Konzerte voller berüh­render und ergrei­fender Musik­mo­mente, die mitten ins Herz treffen und noch lange nach­wirken“, hieß es in der Begrün­dung zur Preis­ver­lei­hung.

Der Rheingau Musik Preis wird zum 30. Mal vergeben. Bishe­rige Preis­träger waren unter anderem der letti­sche Geiger Gidon Kremer (1996), die Inter­na­tio­nale Bach­aka­demie Stutt­gart (2000), der Winds­ba­cher Knaben­chor (2007), die Lautten Compa­gney (2012) und im vorigen Jahr der Diri­gent Herbert Blom­stedt.

