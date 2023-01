Die Oper Dort­mund erhält den „Oper! Award“ 2023. Damit ist sie das beste Opern­haus des Jahres 2022, teilte die Zeit­schrift „Oper! Das Magazin“ am Donnerstag mit. „Die Oper Dort­mund ist unter ihrem Inten­danten Heri­bert Germes­hausen in vorbild­li­cher Weise mit inno­va­tiven Formaten wie »We DO Opera!« auf die Stadt­ge­sell­schaft zuge­gangen und hat sich zugleich zum Thema und Ziel von natio­nalen wie inter­na­tio­nalen Fach­leuten und Opern­freunden gemacht“, erklärte der Jury-Vorsit­zende Ulrich Ruhnke. Ein kluger Spiel­plan aus Rari­täten und Bekanntem, das Enga­ge­ment von heraus­ra­genden Sängern sowie ein Sympo­sium zum Kompo­nisten Richard Wagner hätten das Haus im vergan­genen Jahr zur Pflicht­adresse für jeden Opern­in­ter­es­sierten gemacht.

Opern­haus Dort­mund

Die Auszeich­nung werde am 27. Februar im Opern­haus Dort­mund vergeben. Dabei sollen auch die Preis­träger der übrigen 19 Kate­go­rien der „Oper! Awards“ bekannt­ge­geben und persön­lich geehrt werden. Über die Gewinner entscheidet eine Jury aus Fach­jour­na­listen.

Die „Oper! Awards“ werden heuer zum dritten Mal nach 2019 und 2020 verliehen. Wegen der pande­mie­be­dingten Ausfälle von Vorstel­lungen und Künst­ler­auf­tritten wurden die Preise 2021 nicht vergeben. Die Verlei­hung 2023 bezieht sich spiel­zeit­über­grei­fend auf das Kalen­der­jahr 2022.

