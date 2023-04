Die Bach-Medaille der Stadt Leipzig geht in diesem Jahr an den Thoman­erchor Leipzig. Die Auszeich­nung richte sich an sämt­liche Thomas­kan­toren seit Johann Sebas­tian Bach, der den Chor von 1723 bis 1750 geleitet hatte, sowie an sämt­liche aktive und ehema­lige Chor­mit­glieder, teilte das Bach-Archiv am Mitt­woch mit. Die Medaille soll am 8. Juni im Rahmen der Eröff­nung des Bach­festes 2023 über­reicht werden.

Thoman­erchor Leipzig

„Kein Ensemble hat sich im Laufe der letzten 300 Jahre – durch unter­schied­lichste Zeiten – so sehr um die Pflege und Verbrei­tung von Bachs Kirchen­musik verdient gemacht wie der Thoman­erchor“, hieß es in der Begrün­dung. Mit regel­mä­ßigen Auffüh­rungen von Bachs Kantaten, Passionen, Orato­rien und Motetten setze der Chor inter­na­tional Maßstäbe. „Im Jahr von Bachs 300. Dienst­ju­bi­läum ist daher kein passen­derer Preis­träger denkbar“, erklärte die Jury.

Mit der aus Meißner Porzellan gefer­tigten Medaille werden seit 2003 im Rahmen des jähr­li­chen Leip­ziger Bach­fests beson­dere Verdienste um die Pflege des Werkes von Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) gewür­digt. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern gehören Gustav Leon­hardt, Helmuth Rilling, Phil­ippe Herre­weghe, Angela Hewitt, die Akademie für Alte Musik Berlin und zuletzt der Pianist Sir András Schiff.

Das Bach­fest 2023 findet vom 8. bis 18. Juni statt und steht unter dem Motto „BACH300 – 300 Jahre Bach in Leipzig“.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.