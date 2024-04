Die Deut­sche Oper Berlin trauert um ihr lang­jäh­riges Ensem­ble­mit­glied Gerd Feld­hoff. Wie das Haus am Freitag mitteilte, starb der Bariton am Donnerstag. Er wurde 92 Jahre alt. Der Sänger hatte bereits 1961 als Mozarts „Figaro“ sein Haus­debüt gegeben. Von 1963 bis zu seinem Bühnen­ab­schied 1999 war dort er fest enga­giert. Man werde ihm ein ehrendes Ange­denken bewahren, hieß es.

Deut­sche Oper Berlin

Der 1931 in Rade­vorm­wald (Nord­rhein-West­falen) Gebo­rene absol­vierte eine Lehre zum Werk­zeug­ma­cher, ehe er ein Gesangs­stu­dium durch­lief. An der Deut­schen Oper hatte er 1.360 Auftritte, unter anderem als Wozzeck, Hans Sachs und Amfortas, als Joch­a­naan, Pizarro und Wanderer. Seine Lieb­lings­rolle war der Barak in „Die Frau ohne Schatten“. Feld­hoff erhielt auch Einla­dungen an die Opern­häuser in New York, München und Wien sowie zu den Salz­burger und Bayreu­ther Fest­spielen. 1970 wurde ihm der Ehren­titel „Berliner Kammer­sänger“ verliehen.

