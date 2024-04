Stephan Zilias verlän­gert seinen Vertrag als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Staats­oper Hannover um ein Jahr. Damit werde der Diri­gent in der ersten Spiel­zeit des neuen Inten­danten Bodo Busse noch im Amt bleiben, teilte das Haus am Freitag mit. „Ab dem Sommer 2026 möchte ich mich vermehrt einer Gastier­tä­tig­keit widmen und gleich­zeitig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen“, sagte Zilias.

Stephan Zilias

Der gebür­tige Wies­ba­dener (Jahr­gang 1986) kam 2020 unter der Inten­danz von Laura Berman nach Hannover. Die US-Ameri­ka­nerin beendet ihren Vertrag zum Sommer nach dann sechs Jahren im Amt. Der desi­gnierte Inten­dant Busse erklärte, Zilias« Vertrags­ver­län­ge­rung sei eine gute Nach­richt für die Staats­oper Hannover. Er habe den Diri­genten als musi­ka­lisch viel­sei­tigen, inhalt­lich enga­gierten, inno­va­tiven und verant­wor­tungs­vollen Künstler kennen­ge­lernt. „Sehr schnell konnten wir uns bei unseren Treffen über gemeinsam erwünschte Musik­thea­ter­pro­jekte und span­nende Konzert­pro­gramme bzw. Formate verstän­digen.“

Zilias studierte Klavier und Diri­gieren in Köln, Düssel­dorf und London. 2011 debü­tierte er an der Oper Köln und 2013 bei den Bregenzer Fest­spielen. Nach zwei Spiel­zeiten als Repe­titor und Kapell­meister am Staats­theater Mainz wurde er 2014 an das Theater Lüne­burg als 1. Kapell­meister berufen, ein Jahr später in glei­cher Posi­tion an die Oper Bonn. In der Saison 2018⁄ 19 wurde er Kapell­meister und Assis­tent von Donald Runnicles an der Deut­schen Oper Berlin. Sein Haus­debüt an der Staats­oper Hannover gab er in der Saison 2019⁄ 20 mit Richard Strauss« „Salome“.

