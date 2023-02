Der Schweizer Aviel Cahn wird neuer Inten­dant der Deut­schen Oper Berlin. Der 48-Jährige über­nimmt das Amt zum 1. August 2026, teilte Berlins Kultur­se­nator Klaus Lederer (Linke) am Montag mit. „Damit konnte Berlin eine außer­or­dent­lich krea­tive Persön­lich­keit als künf­tigen Inten­danten für das größte seiner drei Opern­häuser gewinnen“, sagte er. Cahn folgt auf Dietmar Schwarz, dessen Vertrag 2025 nach dann 13 Jahren endet.

Aviel Cahn

Cahn ist seit 2019 Inten­dant des Grand Théâtre de Genève. 2021 wurde sein Vertrag bis 2029 verlän­gert. Diesen wird Cahn 2026 kündigen, bestä­tigte eine Spre­cherin auf Anfrage.

Der 1974 in Zürich gebo­rene Cahn wirkte unter anderem beim China National Symphony Orchestra in Peking, an der Finni­schen Natio­nal­oper Helsinki und am Stadt­theater Bern. 2009 über­nahm er die Leitung der Opera Vlaan­deren Antwerpen/​Gent, deren Inten­dant er bis 2019 war. Cahn ist Präsi­dent der Euro­päi­schen Musik­theater-Akademie mit Sitz in Wien und gastiert als Dozent an der Univer­sität Wien sowie am Mozar­teum Salz­burg.

