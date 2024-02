Die Musik­hoch­schule Lübeck (MHL) trauert um Kurt Hofmann. Wie die Einrich­tung am Mitt­woch unter Beru­fung auf die Familie mitteilte, starb der lang­jäh­rige Leiter des Brahms-Insti­tuts am Montag in Lübeck. Er wurde 92 Jahre alt.

Kurt Hofmann (1931–2024)

Der 1931 in Hamburg gebo­rene Hofmann war beruf­lich mehr als 30 Jahre lag in der poli­ti­schen Bildungs­ar­beit tätig. Seine eigent­liche Leiden­schaft galt jedoch Johannes Brahms. Seit Anfang der 1950er Jahre beschäf­tigte er sich mit dem Leben und Schaffen des Kompo­nisten und trug im Laufe der Zeit die größte Privat­samm­lung welt­weit zu Brahms und seinem Umfeld zusammen. Diese „Samm­lung Hofmann“ bildet den Grund­stock des 1990 gegrün­deten Brahms-Insti­tuts an der MHL, das Hofmann gemeinsam mit seiner Frau Renate bis 1999 leitete.

„Kurt Hofmann war ein homo coll­ector, ein leiden­schaft­li­cher Sammler. Seine einzig­ar­tige Samm­lung ist bis heute das Herz­stück unserer Arbeit“, erklärte Amts­nach­folger Wolf­gang Sand­berger. „Zudem sind seine wissen­schaft­li­chen Arbeiten, die er gemeinsam mit seiner Frau vorge­legt hat, viel­fach Grund­la­gen­werke der Brahms-Forschung wie etwa »Johannes Brahms als Pianist und Diri­gent.« “

Hofmann war Grün­dungs­mit­glied der Johannes-Brahms-Gesell­schaft Hamburg Inter­na­tio­nale Verei­ni­gung e.V. Im Jahr 1983 erhielt er die Johannes-Brahms-Medaille der Freien und Hanse­stadt Hamburg für seine Verdienste um die Brahms-Forschung und 1996 den Brahms-Preis der Brahms-Gesell­schaft Schleswig-Holstein.

