Die drei Nach­wuchs­or­chester der Düssel­dorfer Tonhalle bekommen einen neuen Leiter: Der Diri­gent und Pianist György Mészáros über­nimmt die Posi­tion zum 1. Juli 2024, wie das Haus am Mitt­woch mitteilte. Der 40-Jährige folgt auf Ernst von Marschall, der zum Ende der Saison in den Ruhe­stand geht. Das Auswahl­gre­mium entschied sich unter mehr als 150 Bewer­bern aus dem deutsch­spra­chigen Raum, Europa, den USA und Asien einstimmig für den gebür­tigen Ungarn.

György Mészáros

Mészáros ist aktuell Erster Kapell­meister und stell­ver­tre­tender Gene­ral­mu­sik­di­rektor am Landes­theater Detmold. Daneben hat er einen Lehr­auf­trag für Orches­ter­lei­tung an der Hoch­schule für Musik Detmold und leitet zahl­reiche Projekte mit Kinder- und Jugend­or­ches­tern. Zudem ist er als Künst­le­ri­scher Leiter und Diri­gent beim Kinder­or­chester NRW im Bereich Planung und Gestal­tung der Fami­li­en­kon­zerte tätig.

Das 1967 an der Clara-Schu­mann-Musik­schule gegrün­dete Jugend­sin­fo­nie­or­chester Düssel­dorf war zu seinem 40-jährigen Bestehen 2007 Bestand­teil der Tonhalle geworden. Damit hat das Haus nach eigenen Angaben als erstes Konzert­haus Deutsch­lands ein eigenes Jugend­sin­fo­nie­or­chester in seinen Reihen etabliert. 1989 hatte Ernst von Marschall die Diri­gen­ten­po­si­tion über­nommen. Im JSO musi­zieren rund 100 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Mitglieder der Düssel­dorfer Sympho­niker betreuen die einzelnen Orches­ter­gruppen. Pro Saison werden meist zwei bis drei Konzert­pro­gramme erar­beitet und in der Tonhalle oder auf Orches­ter­reisen aufge­führt. Neben dem JSO hat von Marschall 2008 das „Ü16“ mit rund 70 jungen Musi­kern und 2010 das Kinder­or­chester mit knapp 50 Mitglie­dern gegründet.

