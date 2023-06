Die neue Chef­di­ri­gentin des Konzert­haus­or­ches­ters Berlin, Joana Mall­witz, präsen­tiert neue Formate. Für ihre erste Saison hat sie mit dem Konzert­haus „Night Sessions“ entwi­ckelt, mode­rierte Orches­ter­kon­zerte mit Gesprächs­gast am späten Frei­tag­abend. Zudem bringt die ehema­lige Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin in Erfurt und Nürn­berg ihre „Expe­di­ti­ons­kon­zerte“ mit. „Wir nähern uns den großen Meis­ter­werken der klas­si­schen Musik aus unter­schied­li­chen Rich­tungen, horchen in Details hinein“, erklärte Mall­witz am Mitt­woch in Berlin. Dabei verbinde sie, teils vom Klavier aus, Hinter­grund­ge­schichten und Anek­doten mit musi­ka­li­schen Entde­ckungen. Am Ende erklinge jeweils das ganze Werk, etwa Mendels­sohns „Italie­ni­sche“ Sinfonie oder Beet­ho­vens „Eroica“.

Joana Mall­witz, Sebas­tian Nord­mann

In ihrer ersten von zunächst fünf Spiel­zeiten plant Mall­witz 36 Konzerte mit dem Konzert­haus­or­chester Berlin. Zur Saison­er­öff­nung am 31. August präsen­tiert sie die ersten Sinfo­nien von Sergej Prokofjew, Kurt Weill und Gustav Mahler. Am 3. September ist die neue Chef­di­ri­gentin beim Tag der Offenen Tür zu erleben. An fünf Tagen im November kann das Publikum die in Hildes­heim gebo­rene Künst­lerin in unter­schied­li­chen Facetten und Kontexten kennen­lernen. Unter dem Titel „Mostly Mall­witz“ macht sie Kammer­musik mit Orches­ter­mit­glie­dern, mode­riert und lädt zu einem Wandel- und einem Fami­li­en­kon­zert ein.

Die tradi­tio­nelle Hommage des Berliner Konzert­hauses gilt in der kommenden Saison der Pianistin Elisa­beth Leons­kaja. Auf dem Programm vom 22. Februar bis zum 3. März 2024 stehen unter anderem Griegs Klavier­kon­zert, beide Klavier­kon­zerte von Brahms, Beet­ho­vens letzte Klavier­so­naten, Werke der Zweiten Wiener Schule, Schu­manns Klavier­quin­tett mit dem Konzert­haus Quar­tett und ein öffent­li­cher Meis­ter­kurs mit Studenten der Hoch­schule für Musik Hanns Eisler.

„Artist in Resi­dence“ der Spiel­zeit 2023⁄ 24 wird der Geiger Augustin Hade­lich. Als Solist ist er in drei Programmen mit dem Konzert­haus­or­chester zu erleben. Hinzu kommen ein Bach-Rezital, Kammer­musik mit Cellistin Marie-Elisa­beth Hecker und Pianist Martin Helm­chen, ein Konzert mit den Berliner Barock Solisten und das neue Gesprächs­format „Universum Augustin Hade­lich“ mit weiteren Gästen.

Trotz Corona-Einschrän­kungen hatte das Konzert­haus Berlin 2022 schon wieder Besu­cher­zahlen auf vorpan­de­mi­schem Niveau. Zu den 270 Eigen-Veran­stal­tungen kamen den Angaben zufolge 117.595 Menschen. Die durch­schnitt­liche Auslas­tung lag mit 83,3 Prozent Auslas­tung nur wenig unter dem Spit­zen­wert von 85,3 Prozent im Jahr 2018.

