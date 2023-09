Beim Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preis 2023 ist die Wiener Staats­oper drei Mal ausge­zeichnet worden. Ehrungen in je zwei Kate­go­rien gingen am Donners­tag­abend an das Theater an der Wien und das Tiroler Landes­theater Inns­bruck sowie an die Volks­oper Wien, die sich zudem über einen Sonder­preis freuen konnte. Insge­samt wurden Preise in 13 Kate­go­rien sowie zehn Sonder­preise vergeben.

Öster­rei­chi­scher Musik­thea­ter­preis

Nach fünf Jahren in Graz, Inns­bruck, Salz­burg, Steyr und Grafenegg fand die Verlei­hung erst­mals wieder in Wien statt. „Der Musik­thea­ter­preis wird künftig auch über die Landes­grenzen blicken und kultu­relle Exzel­lenz würdigen“, erklärte Initiator und Präsi­dent Karl-Michael Ebner. „Wofür die Wiener Welt­aus­stel­lung vor 150 Jahren den Grund­stein legte, das sehen wir als Auftrag: Öster­reich und seine kultu­relle Vorrang­stel­lung ins inter­na­tio­nale Schein­wer­fer­licht zu rücken.“

Den Preis für die Beste Haupt­rolle erhielten Nina Stemme als Küsterin in „Jenůfa“ am Theater an der Wien und Andreas Schager als Tristan in „Tristan und Isolde“ an der Wiener Staats­oper. Beste Neben­rolle wurden Patrizia Nolz als Zerlina in „Don Giovanni“ und Boris Pink­ha­so­vich als Jeletzki in „Piqué Dame“, eben­falls an der Wiener Staats­oper. Als Bester weib­li­cher Nach­wuchs wurde Katha­rina Gorgi (Roxy in „Roxy und ihr Wunder­team“, Volks­oper Wien) geehrt. Beim männ­li­chen Nach­wuchs teilen sich Andrew Morstein (Sandy), Timothy Connor (Blazes) und Johannes Schwen­dinger (Arthur) in „The Light­house“ an der Kammer­oper des Theater an der Wien den Preis.

Beste Gesamt­pro­duk­tion Oper wurde „Die Passa­gierin“ und Beste Regie Angela Denoke für „Salome“ am Tiroler Landes­theater. Die Auszeich­nung für die Beste musi­ka­li­sche Leitung ging an Chris­tian Thie­le­mann für „Lohen­grin“ bei den Oster­fest­spielen Salz­burg. Der Sonder­preis „Auslands­pro­duk­tion“ ging an „Blut­haus“ an der Baye­ri­schen Staats­oper in München.

Für ihr Lebens­werk wurden der Regis­seur Otto Schenk und die rumä­ni­sche Sopra­nistin Ileana Cotrubas geehrt. Zuvor waren bereits Sonder­preise wie der „Medi­en­preis“ für die finni­sche Sopra­nistin Camilla Nylund und „Jugend­för­de­rung“ für die „Stars und Talente“-Moderatorin Leona König bekannt­ge­worden.

Der Öster­rei­chi­sche Musik­thea­ter­preis wird seit 2013 für heraus­ra­gende Leis­tungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veran­stalter ist der Verein Art Projekt. Über die dies­jäh­rige Vergabe der Preise entschied eine Jury aus zehn Kultur­jour­na­listen unter dem Vorsitz von Heinz Sichrovsky (ORF III) und Joachim Leitner (Tiroler Tages­zei­tung).

