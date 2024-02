John Eliot Gardiner verlän­gert seine Auszeit vom öffent­li­chen Musi­zieren bis weit in das Jahr 2024. Das teilten der Diri­gent und der Monte­verdi Choir und Orchestra (MCO) am Donnerstag in einer gemein­samen Erklä­rung mit. Gardiner hatte im August vorigen Jahres nach einer Vorstel­lung einen Sänger geschlagen. Darauf beschloss der 80-Jährige in Rück­sprache mit seinem Arzt, zunächst alle weiteren Auftritte abzu­sagen. Den Vorfall bezeich­nete er als „etwas, für das ich die volle Verant­wor­tung über­nommen habe und zutiefst bedauere“.

John Eliot Gardiner

Im März und Juli gastieren der Monte­verdi Choir und die English Baroque Soloists in mehreren euro­päi­schen Städten mit dem Händel-Orato­rium „Israel in Ägypten“. Anstelle von Chef­di­ri­gent Gardiner über­nimmt Peter Whelan die musi­ka­li­sche Leitung. Für die Auffüh­rung der Beet­hoven-Sympho­nien im Mai in London und Paris kehrt Gardi­ners Assis­tent Dinis Sousa an das Pult des Orchestre Révo­lu­ti­on­n­aire et Roman­tique und des Monte­verdi Choir zurück.

