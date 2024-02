Der Inten­dant des Münchner Staats­thea­ters am Gärt­ner­platz, Josef E. Köpplinger, bleibt für drei weitere Jahre im Amt. Der bis 2027 laufende Vertrag des Öster­rei­chers wurde am Donnerstag bis 2030 verlän­gert, wie Bayerns Kunst­mi­nister Markus Blume (CSU) mitteilte. Unter Köpplin­gers Leitung habe das Haus große künst­le­ri­sche Erfolge zuhause im Frei­staat sowie inter­na­tio­nale Beach­tung erzielt. „Die bunte Mischung aus klas­si­schen Opern­pro­duk­tionen, Operetten, Musi­cals und expe­ri­men­tier­freu­digem Tanz­theater bei hohem künst­le­ri­schem Anspruch macht einfach Spaß und zieht Groß wie Klein in den Bann des Thea­ters“, sagte er.

Kunst­mi­nister Markus Blume und Inten­dant Josef E. Köpplinger

Köpplinger, der das Haus seit 2012 leitet, bedankte sich für das Vertrauen. Gemeinsam mit allen Kollegen wolle er „am Profil eines offenen, der Frei­heit der Kunst keine Grenzen setzenden Musik­thea­ters weiter­ar­beiten“, erklärte der Inten­dant und Regis­seur.

Der 1964 gebo­rene Köpplinger studierte an der Hoch­schule für Musik und darstel­lende Kunst in Wien. Für das Musi­cal­fes­tival Schloss Prugg wurde er 1999 zum jüngsten Inten­danten Öster­reichs berufen. Von 2004 bis 2007 war er Schau­spiel­di­rektor am Theater in St. Gallen und begrün­dete dort die St. Galler Fest­spiele mit. Von 2007 bis 2012 war Köpplinger Inten­dant des Stadt­thea­ters Klagen­furt.

