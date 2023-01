Die Berliner Phil­har­mo­niker verlassen die Oster­fest­spiele Baden-Baden. Ab 2026 kehrt das Orchester nach Salz­burg zurück. Das teilten die Inten­danten des Fest­spiel­hauses und der Phil­har­mo­niker, Bene­dikt Stampa und Andrea Zietz­sch­mann, am Montag mit.

„Wir sind den Berliner Phil­har­mo­ni­kern sehr dankbar, dass sie die Oster­fest­spiele Baden-Baden mit uns aufge­baut und bis 2025 dann zwölfmal verbunden mit Opern-Neuin­sze­nie­rungen und vielen Konzerten gestaltet haben“, sagte Stampa. „Die Verbin­dung nach Baden-Baden und zu unserem treuen Fest­spiel­pu­blikum werden wir auch nach 2025 durch gemein­same Konzert­pro­jekte weiterhin pflegen“, erklärte Zietz­sch­mann. Geplant seien jähr­liche Konzert-Resi­denzen im Fest­spiel­haus.

Die Berliner Phil­har­mo­niker veran­stalten ihre Oster­fest­spiele seit 2013 in Baden-Baden. Zuvor hatte das Ensemble seit 1967 in Salz­burg Opern­auf­füh­rungen an Ostern erar­beitet. Dort folgten zunächst die Säch­si­sche Staats­ka­pelle Dresden mit ihrem Chef­di­ri­genten Chris­tian Thie­le­mann. 2019 kündigte Fest­spiel­in­ten­dant Niko­laus Bachler an, ab 2023 jähr­lich wech­selnde Spit­zen­or­chester einladen zu wollen. Den Anfang macht das Gewand­haus­or­chester Leipzig mit seinem Chef­di­ri­genten Andris Nelsons.

„Ich freue mich jedoch sehr, dass es gelungen ist, das Grün­dungs­or­chester wieder an dieses ganz beson­dere Festival binden zu können“, erklärte Bachler. „Die Berliner Phil­har­mo­niker und Salz­burg haben eine mehr als 40-jährige gemein­same Geschichte, die mit Chef­di­ri­gent Kirill Petrenko neu erblühen wird.“

