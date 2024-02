News | 09.02.2024

Diri­gent Seiji Ozawa gestorben

Der renommierte japanische Dirigent Seiji Ozawa verstarb am 6. Februar an Herzversagen im Alter von 88 Jahren. Er leitete große Orchester in Amerika und Europa und war u.a. Musikdirektor des Boston Symphony Orchestra und der Wiener Staatsoper.