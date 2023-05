Das Orchester der New Yorker Metro­po­litan Opera geht auf seine erste inter­na­tio­nale Tournee seit mehr als 20 Jahren. Vom 27. Juni bis 2. Juli gastiert das Ensemble in der Pariser Phil­har­monie, im Barbican Centre London und im Fest­spiel­haus Baden-Baden, teilte das Haus am Mitt­woch mit. Ursprüng­lich war die Reise für Sommer 2021 geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Metro­po­litan Opera Orchestra

Unter der Leitung von Musik­di­rektor Yannick Nézet-Séguin präsen­tiert das Met Orchestra Auszüge aus Verdis „Otello“ und aus Berlioz« „Les Troyens“ sowie Werke von Bern­stein, Matthew Aucoin und Tschai­kowsky. Solisten sind drei welt­weit führende Opern­stars: Joyce DiDo­nato singt Arien aus „Les Troyens“, und Angel Blue und Russell Thomas spielen Desde­mona und Otello aus dem vierten Akt der Verdi-Oper.

Die letzte Tournee des Met Orchestra fand 2002 statt. Damals gaben die Musiker Konzerte in Salz­burg, Luzern, Baden-Baden und Wies­baden.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.