Der Kompo­nist und Diri­gent Gerd Kühr erhält den Großen Öster­rei­chi­schen Staats­preis. Der gebür­tige Kärtner (70) sei „eine konstante und immer span­nende Stimme der öster­rei­chi­schen zeit­ge­nös­si­schen Musik“, erklärte Kunst- und Kultur­staats­se­kre­tärin Andrea Mayer am Dienstag. Zahl­reiche hoch­ka­rä­tige Auftrags­werke und seine facet­ten­reiche Zusam­men­ar­beit mit renom­mierten Ensem­bles und Orches­tern belegten Kührs über­ra­gende Bedeu­tung.

Gerd Kühr

Der Große Öster­rei­chi­sche Staats­preis ist die höchste Auszeich­nung der Repu­blik für ein künst­le­risch heraus­ra­gendes Lebens­werk. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis wird jähr­lich ohne fest­ge­legtes Rota­ti­ons­prinzip inner­halb der Sparten Lite­ratur, Musik, Bildende Kunst und Archi­tektur vergeben. Der aus 21 Mitglie­dern bestehende Öster­rei­chi­sche Kunst­senat nomi­niert jähr­lich eine Künst­ler­per­sön­lich­keit aus diesen Berei­chen. In der Sparte Musik wurde der Preis zuletzt 2019 dem Kompo­nisten und Pianisten Thomas Larcher zuer­kannt.

Kührs Werke offen­barten stets eine Persön­lich­keit, die in ihrer großen Sensi­bi­lität und Offen­heit eine Bindung an Tradi­tion zum Ausdruck bringt, begrün­dete der Kunst­senat seine Wahl. „Ohne je tradi­tio­na­lis­tisch zu werden, ist sein Blick doch auch immer auf neues Terrain, wenig began­gene Pfade gerichtet. Mit seinem exzel­lenten kompo­si­to­ri­schen Hand­werk eines ausfüh­renden Musi­kers sind seine Werke auch Ausdruck einer großen Unab­hän­gig­keit und Frei­heit.“

Der inter­na­tio­nale Durch­bruch gelang Kühr 1988 mit der Urauf­füh­rung der Oper „Stall­erhof“, nach einem Libretto von Franz Xaver Kroetz, bei der ersten Münchener Bien­nale. Weitere Insze­nie­rungen fanden in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz statt. Als Diri­gent und Kompo­nist hatte Kühr zahl­reiche Auftritte bei Konzerten und Opern­auf­füh­rungen unter anderem in Öster­reich, Italien, Deutsch­land, Russ­land und Guate­mala sowie Rund­funk­pro­duk­tionen im In- und Ausland.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.