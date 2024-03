Nach dem „Rhein­gold“ ist erst mal Schluss: Das Theater Erfurt wird den „Ring des Nibe­lungen“ nicht fort­setzen. Wegen der gegen­wärtig schwie­rigen finan­zi­ellen Situa­tion werde das Haus die Opern-Tetra­logie von Richard Wagner nicht weiter verfolgen, teilten Malte Wasem und Chris­tine Exel als Kommis­sa­ri­sche Werk­lei­tung des Thea­ters am Montag mit. Zudem sei ihre Amts­zeit begrenzt.

Theater Erfurt

Nach der Abbe­ru­fung von Gene­ral­inten­dant Guy Montavon habe man lang­fristig geplante Spiel­zeit­pro­jekte auf den Prüf­stand gebracht, hieß es. Das „Rhein­gold“ feiert wie vorge­sehen am Samstag kommender Woche Première. Statt der Fort­set­zung des „Rings“ wird in der nächsten Saison das Orato­rium „Elias“ von Felix Mendels­sohn Bartholdy in einer szeni­schen Version aufge­führt. Der gesamte Spiel­plan für 2024⁄ 25 soll am 25. Mai vorge­stellt werden.

