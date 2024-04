Der Inten­dant der Oper Frank­furt, Bernd Loebe, wird mit dem Hessi­schen Kultur­preis 2023 ausge­zeichnet. Der 71-Jährige erhalte die Ehrung für seine außer­ge­wöhn­li­chen Verdienste um die schönen Künste in Hessen und der Welt, gab Minis­ter­prä­si­dent Boris Rhein (CDU) am Donnerstag bekannt. Loebe habe dem Haus zu inter­na­tio­nalem Ruhm verholfen. Der Kultur­preis soll ihm am 21. April verliehen werden.

Bernd Loebe

„Die Oper zählt mitt­ler­weile zur abso­luten Welt­spitze und steht in einer Reihe mit den Opern­häu­sern in Mailand, New York und Wien“, sagte Rhein. „Das Enga­ge­ment Bernd Loebes ist ein Geschenk für die deut­sche Hoch­kultur.“ Der Inten­dant beweise immer wieder „ein sicheres Gespür für Produk­tionen, die den Zeit­geist treffen, die Inno­va­tionen bieten, die mutig sind und die stets ein breites Publikum errei­chen“, fügte Hessens Kultur­mi­nister Timon Grem­mels (SPD) hinzu.

Der 1952 in Frank­furt am Main gebo­rene Loebe wirkte von 2000 an zunächst als Berater der Oper Frank­furt und wurde 2002 zum Inten­danten berufen. Bereits nach seiner ersten Spiel­zeit als Leiter wurde das Haus von den Kriti­kern der Zeit­schrift „Opern­welt“ zum Opern­haus des Jahres gewählt. Insge­samt erhielt sie den Titel inzwi­schen sieben Mal, zuletzt 2023. Loebe wirkte von 2010 bis 2022 auch als Vorsit­zender der Deutsch­spra­chigen Opern­kon­fe­renz. Zudem ist er seit 2018 Inten­dant der Tiroler Fest­spiele Erl.

Der Hessi­sche Kultur­preis wird seit 1982 jähr­lich für beson­dere Leis­tungen in Kunst, Wissen­schaft und Kultur­ver­mitt­lung vergeben. Die Auszeich­nung ist mit 45.000 Euro dotiert. Im Kura­to­rium sind neben dem Minis­ter­prä­si­denten und dem Kultur­mi­nister neun weitere Personen aus Kunst, Kultur und Bildung vertreten.

