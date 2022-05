Der Kieler Gene­ral­mu­sik­di­rektor Ben­jamin Rei­ners gibt seinen Posten im Sommer 2024 ab. Der Diri­gent habe den Ver­wal­tungsrat des Thea­ters dar­über infor­miert, dass er seinen bis dahin lau­fenden Ver­trag nicht ver­län­gert, teilte die Stadt Kiel am Mitt­woch mit. Ober­bür­ger­meister Ulf Kämpfer (SPD), Kul­tur­de­zer­nentin Renate Treutel und die Lei­tung des Thea­ters bedau­erten die Ankün­di­gung Rei­ners«, der seit 2019 in Kiel wirkt.

Ben­jamin Reiners

Die Ent­schei­dung habe er sich nicht leicht gemacht, erklärte der Diri­gent. „Die Beson­der­heit der Kieler Posi­tion als Mit­glied des Thea­ter­vor­stands liegt neben der künst­le­ri­schen Arbeit in sehr umfang­rei­chen admi­nis­tra­tiven und orga­ni­sa­to­ri­schen Auf­gaben.“ Er sei sehr dankbar für die in diesem Bereich gesam­melten Erfah­rungen, wün­sche sich für seine beruf­liche Zukunft aber wieder eine stär­kere Fokus­sie­rung und Kon­zen­tra­tion auf die Musik und künst­le­ri­sche Tätig­keiten. „Selbst­ver­ständ­lich werde ich in den ver­blei­benden zwei Jahren wei­terhin allen Auf­gaben mit größt­mög­li­chem Enga­ge­ment und voller Energie nach­kommen“, betonte der 1983 Geborene.

Für das Theater Kiel und das Publikum hätte er sich eine wei­tere Zusam­men­ar­beit mit Rei­ners gewünscht, „denn seine Expe­ri­men­tier­freude und sein Enga­ge­ment sind neben seiner Pro­fes­sio­na­lität begeis­ternd“, sagte Ober­bür­ger­meister Kämpfer. Das Haus ver­liere „einen sehr wert­vollen, kon­struk­tiven, ein­falls­rei­chen Kol­legen“, erklärten Gene­ral­inten­dant Daniel Karasek und der Kauf­män­ni­sche Direktor Roland Schneider. Man ver­stehe aber dessen Wunsch, sich neuen künst­le­ri­schen Her­aus­for­de­rungen stellen zu wollen.

Der gebür­tige Duis­burger Rei­ners ist Nach­folger von Georg Fritzsch, der den Kieler Posten von 2003 bis 2019 inne­hatte. Zuvor war er seit 2016 stell­ver­tre­tender GMD und 1. Kapell­meister am Natio­nal­theater Mann­heim. Seine Lauf­bahn begann er als Solo­re­pe­titor und Kapell­meister am Münchner Gärt­ner­platz­theater. 2011 wech­selte er als 2. Kapell­meister an die Staats­oper Han­nover, wo er nach zwei Spiel­zeiten zum 1. Kapell­meister avancierte.

