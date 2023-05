Die NDR Radio­phil­har­monie arbeitet in der kommenden Saison mit verschie­denen Gast­di­ri­genten. „Viele inter­es­sante Wieder­be­geg­nungen mit vertrauten und geschätzten Diri­gen­ten­per­sön­lich­keiten sowie mit jungen, inter­na­tional aufstre­benden Pult­stars“ versprach der Leiter Orchester, Chor und Konzerte im Nord­deut­schen Rund­funk, Achim Dobschall, am Donnerstag in Hannover. Dazu zählen die ehema­ligen Chef­di­ri­genten Eiji Oue und Eivind Gull­berg Jensen sowie Andrew Manze, dessen Vertrag in diesem Sommer nach neun Jahren endet. Seine Posi­tion soll zur Spiel­zeit 2024⁄ 25 neube­setzt werden.

Jörg Widmann

Ab Herbst wird Jörg Widmann Erster Gast­di­ri­gent der NDR Radio­phil­har­monie. Der Kompo­nist und Diri­gent sagte, er habe seit vielen Jahren „die Freude und Ehre“, mit den Musi­kern zusam­men­zu­ar­beiten. „Als ich zu Beginn des vergan­genen Jahres das Orchester in zwei Konzerten diri­gierte, passierte dennoch etwas, was noch weit darüber hinaus­ging: Wir verliebten uns schlichtweg inein­ander“, erklärte er. Sein Vertrag läuft über drei Jahre. In der ersten Spiel­zeit präsen­tiert er unter anderem die Deut­sche Erst­auf­füh­rung seines „danse macabre“, ein Auftrags­werk der NDR Radio­phil­har­monie zusammen mit anderen inter­na­tio­nalen Spit­zen­or­ches­tern.

Ein Schwer­punkt der kommenden Saison sind Violin­kon­zerte von der Klassik bis zur Gegen­wart. Dafür hat das Orchester renom­mierte Solisten einge­laden, darunter Midori, Augustin Hade­lich, Carolin Widmann und Frank Peter Zimmer­mann.

Mit zahl­rei­chen Gast­kon­zerten ist die NDR Radio­phil­har­monie im gesamten Sende­ge­biet des Nord­deut­schen Rund­funks präsent. Dabei reisen inter­na­tional bekannte Künstler wie die Pianistin Alice Sara Ott und der Cellist Mischa Maisky mit dem Orchester.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.