Das Staats­theater Nürn­berg erwei­tert sein Angebot in der kommenden Saison auf 30 Premieren in allen Sparten und mehr als 40 Konzerte. Als Eröff­nungs­pre­miere insze­niert Inten­dant und Opern­di­rektor Jens-Daniel Herzog mit dem neuen Gene­ral­mu­sik­di­rektor Roland Böer die selten gespielte Oper „Mathis der Maler“ von Paul Hinde­mith. „Roland Böer steht für einen Geist des Suchens und Entde­ckens“, der in einer großen Tradi­tion wurzelt“, sagte Herzog am Donnerstag bei der Vorstel­lung der neuen Spiel­zeit.

Der 1970 in Bad Homburg gebo­rene Böer, der auch Chef­di­ri­gent der Staats­phil­har­monie Nürn­berg wird, folgt auf Joana Mall­witz, die in diesem Sommer zum Konzert­haus Berlin wech­selt. Der 52-Jährige soll bis zum Beginn der Sanie­rung des Opern­hauses 2025 in Nürn­berg wirken. Mit einer Reihe „Drei­klang“ will er beson­dere Örtlich­keiten der Stadt, wie das Zukunfts­mu­seum, für das Konzert­pu­blikum erschließen.

Das Programm der Musik­theater-Sparte reicht 2023⁄ 24 von der Strauß-Operette „Die Fleder­maus“ über Mozarts „Don Giovanni“ und Wagners „Parsifal“ bis hin zu der Rock-Oper „Jesus Christ Super­star“ von Andrew Lloyd Webber.

Bei den Kinder- und Jugend­kon­zerten kann ein junges Publikum klas­si­sche Musik kennen­lernen und in Mitmach­for­maten Instru­mente und die eigene Stimme auspro­bieren.

