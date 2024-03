Die in Berlin lebende briti­sche Kompo­nistin Rebecca Saun­ders wird mit dem Goldenen Löwen der Bien­nale Venedig 2024 ausge­zeichnet. Der Silberne Löwe geht an das Ensemble Modern aus Deutsch­land. Das teilten die Veran­stalter am Dienstag mit. Die Preise werden am 27. und 29. September im Palast Ca« Gius­ti­nian verliehen. Im Rahmen der dies­jäh­rigen Bien­nale Venedig wird das Ensemble Modern zwei Kompo­si­tionen von Saun­ders urauf­führen.

Rebecca Saun­ders

Die 56-jährige Saun­ders werde für ihr Lebens­werk geehrt, hieß es, „für die raffi­nierte Raffi­nesse ihrer Forschung und ihre kompo­si­to­ri­schen Absichten, für die Aufmerk­sam­keit, die sie dem klang­li­chen Mikro­kosmos widmet, für ihre Fähig­keit, einen privaten Hörraum im Hörer zu schaffen“. Das in Frank­furt am Main ansäs­sige Ensemble Modern erhalte den Preis „für die furcht­lose und mutige Gestal­tung musi­ka­li­scher Projekte in Zusam­men­ar­beit mit den inter­es­san­testen und aner­kann­testen Kompo­nisten und Inter­preten“. In den 44 Jahren seines Bestehens habe sich das Ensemble durch seine Neugier, Energie, Inno­va­tion, Virtuo­sität und die Leiden­schaft, mit der es sich jedem neuen Projekt widmet, ausge­zeichnet.

Die 1895 gegrün­dete Bien­nale di Venezia ist eine der ältesten inter­na­tio­nalen Kunst­aus­stel­lungen. Seit 1930 wird auch ein jähr­li­ches Musik­fes­tival veran­staltet. 1932 kamen die Film­fest­spiele dazu, später ein Thea­ter­fes­tival, ein Tanz­fes­tival und eine Archi­tektur-Bien­nale.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.