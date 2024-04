Der Bass Alex­ander Roslavets, die Tänzerin Ana Torre­q­ueb­rada und der Geiger Sebas­tian Deut­scher werden mit den dies­jäh­rigen Nach­wuchs­preisen der Hamburger Opern­stif­tung ausge­zeichnet. Die drei Ensem­ble­mit­glieder der Hambur­gi­schen Staats­oper seien „durch ihr beson­deres Talent, Enga­ge­ment, die Arbeit und Hingabe an ihre Kunst aufge­fallen“, sagte Geschäfts­füh­rerin Ulrike Schmidt am Freitag. Die mit jeweils 8.000 Euro dotierten Auszeich­nungen sollen am Sams­tag­abend im Rahmen eines Opern­din­ners der Stif­tung verliehen werden.

Preis­träger Hamburger Opern­stif­tung

Der aus Weiß­russ­land stam­mende Sänger habe „eine konstante und heraus­ra­gende künst­le­ri­sche Entwick­lung gezeigt“, gratu­lierte Opern­in­ten­dant Georges Delnon. Die spani­sche Ballett-Tänzerin zeichne „vor allem eine sehr gute Technik mit starkem Ausdruck und beein­dru­ckender Persön­lich­keit aus“, lobte Ballet­tin­ten­dant und Chef­cho­reo­graph John Neumeier. Gene­ral­mu­sik­di­rektor Kent Nagano hob bei dem in Berlin gebo­renen Stimm­führer der 2. Violinen hervor, dass er im Orchester „wesent­lich an der Formung des Klangs betei­ligt ist und somit in die Zukunft weist“.

Es sei der Hamburger Opern­stif­tung eine große Freude, den künst­le­ri­schen Nach­wuchs zu unter­stützen und weiter zu außer­ge­wöhn­li­chen Leis­tungen zu moti­vieren, erklärte Schmidt. In diesem Jahr vergibt die Stif­tung zum 56. Mal den Wilhelm-Ober­dörffer-Preis für die Sparte Oper und den tänze­ri­schen Nach­wuchs. Mit dem Eduard-Söring-Preis wird zum 43. Mal ein Mitglied des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­ches­ters Hamburg ausge­zeichnet.

