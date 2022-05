Die Inten­dantin der Bre­genzer Fest­spiele, Eli­sa­beth Sobotka, wech­selt in glei­cher Posi­tion an die Ber­liner Staats­oper Unter den Linden. Der Stif­tungsrat der Stif­tung Oper in Berlin hat dem Ver­trag am Don­nerstag zuge­stimmt, wie die Ber­liner Kul­tur­ver­wal­tung mit­teilte. Sobotka wird 2024 Nach­fol­gerin von Mat­thias Schulz, der das Opern­haus Zürich übernimmt.

Eli­sa­beth Sobotka

Die aus Wien stam­mende Kul­tur­ma­na­gerin leitet die Bre­genzer Fest­spiele seit 2015. Zuvor war sie sechs Jahre lang Geschäfts­füh­rende Inten­dantin der Oper Graz. Neben Sta­tionen an der Oper Leipzig und der Wiener Staats­oper war sie auch schon an der Ber­liner Staats­oper tätig, als Opern­di­rek­torin von 2002 bis 2007.

„Wir gewinnen mit Frau Sobotka eine überaus kom­pe­tente, inter­na­tional erfah­rene und lei­den­schaft­liche Kul­tur­ma­na­gerin, die mit der Staats­oper Unter den Linden seit langem ver­bunden ist“, sagte Kul­tur­se­nator Klaus Lederer (Linke). Sobotka nannte es eine große Ehre, „dieses groß­ar­tige und tra­di­ti­ons­reiche Haus über­nehmen zu dürfen. Berlin ist die Stadt, in der ich leben und Oper machen möchte.“

Gene­ral­mu­sik­di­rektor Daniel Baren­boim sieht Sobotkas Amts­an­tritt mit Freude ent­gegen: „Ihre Zeit als Opern­di­rek­torin an der Staats­oper war von einer sehr beglü­ckenden und frucht­baren Zusam­men­ar­beit gekenn­zeichnet.“ Auch Inten­dant Schulz äußerte seine Gewiss­heit, dass die Staats­oper bei seiner Nach­fol­gerin in sehr guten Händen sei.

Bei den Bre­genzer Fest­spielen wird Sobotka ihren Ver­trag ver­ein­ba­rungs­gemäß bis zum Ende der Lauf­zeit nach dem Sommer 2024 erfüllen. Ihre Posi­tion soll bereits nach dem dies­jäh­rigen Fest­spiel­sommer zur Neu­be­set­zung aus­ge­schrieben werden. Die erste Saison des neuen Inten­danten sei somit im Sommer 2025, teilten die Ver­an­stalter mit. Die erste Opern-Neu­pro­duk­tion auf der Frei­licht­bühne auf dem Bodensee unter der neuen künst­le­ri­schen Lei­tung finde dann im Sommer 2026 statt.

