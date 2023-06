Die Händel-Fest­spiele Halle (Saale) haben mehr als 44.000 Musik­freunde aus dem In- und Ausland ange­zogen. Das waren etwa 4.000 Besu­cher mehr als im Vorjahr, das noch von der Corona-Pandemie beein­träch­tigt war. „Ich war ebenso begeis­tert wie das Publikum über das hohe Niveau der Künstler und die Viel­falt der Programme“, resü­mierte der neue Inten­dant Bernd Feuchtner zum Abschluss des Festi­vals am Sonntag. Die dies­jäh­rige Ausgabe war noch von seinem Vorgänger Clemens Birn­baum vorbe­reitet worden.

Händel-Fest­spiele Halle

In den vergan­genen 17 Tagen boten die Händel-Fest­spiele in und um die Geburts­stadt des Barock­kom­po­nisten mehr als 70 Opern, Orato­rien und Konzerte im Haupt­pro­gramm und gut 30 Veran­stal­tungen im Beipro­gramm. Zur Eröff­nung am 26. Mai wurde eine Neupro­duk­tion der Oper „Serse“ aufge­führt. Bei der Insze­nie­rung von Louisa Proske sang die dies­jäh­rige Händel-Preis­trä­gerin Anna Boni­ta­tibus die Titel­partie. Händels Orato­rium „Der Messias“ war in zwei Sprach­ver­sionen zu erleben: Das Fest­wo­chen­or­chester Inns­bruck und der Turiner Coro Maghini präsen­tierten die neuent­deckte italie­ni­sche Fassung „Il Messia“ (um 1768, Florenz), die Berliner Lautten Compa­gney und das Vokal­ensemble Capella Ange­lica inter­pre­tierten den engli­schen „The Messiah“.

Der Kompo­nist Georg Fried­rich Händel (1685–1759) wurde in Halle geboren. Den Groß­teil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. Nach Halle kommen jähr­lich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik.

2024 findet das Festival vom 24. Mai bis 9. Juni statt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Oper „Amadigi di Gaula“ an den Bühnen Halle und das Tanz­thea­ter­pro­jekt „Wand­lungen“ im Goethe-Theater Bad Lauch­städt. Das Orato­rium „Messiah“ wird in der Tauf­kirche Händels in der Urauf­füh­rungs­ver­sion erklingen.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.