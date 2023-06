Der Ko-Inten­dant und Opern­di­rektor der Komi­schen Oper Berlin, Philip Bröking, wird Hono­rar­pro­fessor an der Berliner Hoch­schule für Musik „Hanns Eisler“. Prorek­torin Andrea Tober über­reichte ihm die Ernen­nungs­ur­kunde am Montag, wie die Einrich­tung mitteilte. Bröking unter­richtet seit 2008 an der Hoch­schule im Fach­ge­biet Musik­thea­ter­pro­duk­tion.

Philip Bröking

Der aus Wuppertal stam­mende Bröking begann an der Komi­schen Oper 2004 als Künst­le­ri­scher Betriebs­di­rektor, 2005 wurde er Opern­di­rektor. Seit 2022 bildet er gemeinsam mit der Geschäfts­füh­renden Direk­torin Susanne Moser die Inten­danz des Opern­hauses.

Durch die Zusam­men­ar­beit mit Bröking konnten vielen Regie- und Gesangs­stu­denten der Eisler-Hoch­schule Prak­tika und Enga­ge­ments an die Komi­sche Oper vermit­telt werden. Künftig soll die Koope­ra­tion durch Projekt­for­mate mit den Studi­en­gängen Regie, Musik­thea­ter­regie, Produk­ti­ons­dra­ma­turgie und Gesang vertieft werden.

