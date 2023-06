Die Wiener Phil­har­mo­niker haben ihr Leitungs­team für drei Jahre wieder­ge­wählt. In einer ordent­li­chen Haupt­ver­samm­lung am Montag wurde Daniel Froschauer als Vorstand bestä­tigt, wie das Orchester mitteilte. Der 1965 in Wien gebo­rene Violi­nist gehört seit 1995 dem Orchester der Wiener Staats­oper an, 1998 trat er dem Verein der Wiener Phil­har­mo­niker bei und wirkt seither in beiden Klang­kör­pern als Prim­geiger, seit 2004 auch er als Stimm­führer.

Daniel Froschauer

Auch der Kontra­bas­sist Michael Bladerer bleibt Geschäfts­führer, der Zweite Violi­nist Alex­ander Stein­berger Vize­vor­stand und der Cellist Bern­hard Heden­borg Kassier. Das Leitungs­team ist seit 2017 im Amt und wurde nun bereits zum dritten Mal bestä­tigt. „Die Wahl durch die Orches­ter­mit­glieder erlaubt dem Leading Team den erfolg­rei­chen Kurs weiter fort­zu­setzen“, hieß es.

Die 1842 von Otto Nicolai gegrün­deten Wiener Phil­har­mo­niker sind ein Verein mit demo­kra­ti­scher Selbst­ver­wal­tung. Oberstes Gremium des Vereins ist die jähr­lich statt­fin­dende ordent­liche Haupt­ver­samm­lung. Zudem werden pro Saison fünf bis sechs außer­or­dent­liche Plenar­sit­zungen einbe­rufen.

