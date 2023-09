Der Musiker Wynton Marsalis und der Regis­seur Robert Wilson werden mit dem dies­jäh­rigen „Prae­mium Impe­riale“ geehrt. Das teilte der Präsi­dent des Goethe-Insti­tuts und Reprä­sen­tant der Japan Art Asso­cia­tion, Klaus-Dieter Lehmann, am Dienstag in Berlin mit. Die Auszeich­nung gilt als der welt­weit wich­tigste Kunst­preis und wird in den Sparten Malerei, Skulptur, Archi­tektur, Musik und Theater/​Film verliehen.

Wynton Marsalis, Robert Wilson

Der 1961 in New Orleans gebo­rene Marsalis sei welt­weit als heraus­ra­gender Trom­peter, preis­ge­krönter Kompo­nist und Vordenker der Musik­päd­agogik bekannt, hieß es in der Begrün­dung. „Seine Leiden­schaft gilt der Musik in all ihren Formen, doch am berühm­testen ist er wohl für sein Enga­ge­ment für den Jazz und dessen Rezep­tion und Aner­ken­nung als größte ursprüng­liche Kunst­form Amerikas, die der klas­si­schen west­li­chen Musik in nichts nach­steht.“

Der gebür­tige Texaner Wilson (Jahr­gang 1941) wird in der Kate­gorie Theater/​Film ausge­zeichnet, ist aber Regis­seur – auch von Opern – sowie Autor, Choreo­graf, Licht­de­si­gner, Bühnen­bildner, Video- und Instal­la­ti­ons­künstler in einer Person. Im Laufe der letzten Jahr­zehnte habe der Univer­sal­künstler einige der wich­tigsten Thea­ter­werke unserer Zeit geschaffen. „Sie umfassen Bewe­gung und Tanz, Licht­kunst, Wort und Musik und sind stets von hoher Ästhetik, Emotio­na­lität und Origi­na­lität. Mit seinen atem­be­rau­benden Bühnen­bil­dern, fesselnden Licht­in­sze­nie­rungen und radi­kalen Choreo­gra­fien schafft Wilson Kunst­räume, in denen das Publikum Zeit und Raum neu erfährt.“

Weitere Preis­träger des Prae­mium Impe­riale sind die US-ameri­ka­ni­sche Malerin Vija Celmins, der aus Island und Däne­mark stam­mende Künstler Olafur Eliasson in der Kate­gorie Skulptur und der burk­in­isch-deut­sche Archi­tekt Diébédo Francis Kéré. Die Auszeich­nungen sind mit jeweils 15 Millionen Yen (rund 95.000 Euro) dotiert. Sie werden im Oktober in Tokio durch das japa­ni­sche Kaiser­haus verliehen.

Die fünf Preis­träger verbinde ein gemein­samer Begriff: „Aufbruch“, sagte Lehmann in Berlin. „Die Bekannt­gabe in diesem Jahr am Bran­den­burger Tor in der Akademie der Künste unter­streicht als realer und symbo­li­scher Ort diese Verbin­dung in ganz beson­derer Weise – gerade in Zeiten der Krise.“

Den dies­jäh­rigen Nach­wuchs­preis teilen sich die New Yorker Harlem School of Arts und das Rural Studio der Auburn Univer­sity im US-Bundes­staat Alabama. Der mit insge­samt fünf Millionen Yen (rund 32.000 Euro) dotierte „Grant For Young Artists“ wurde Vertre­tern der beiden Insti­tu­tionen am Dienstag in Washington durch Ex-US-Außen­mi­nis­terin Hillary Clinton über­reicht. Bei der Auszeich­nung im Weißen Haus waren auch First Lady Jill Biden sowie die desi­gnierten Preis­träger Celmins, Marsalis und Wilson zugegen.

Der 1988 begrün­dete Prae­mium Impe­riale wurde seit 1989 an 170 Künstler aus mehr als 31 Nationen verliehen.

