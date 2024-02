Der Kammer­chor der Hoch­schule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) hat den mit 12.000 Euro dotierten Beren­berg Kultur­preis erhalten. Die Auszeich­nung, die meist an Solisten und gele­gent­lich ein Duo oder Trio verliehen wird, ging erst­mals an ein großes Ensemble. Die 50 jungen Musiker seien „ein tolles Beispiel dafür, wie bunt und viel­fältig Musik sein kann“, sagte der Vorstands­vor­sit­zende der Beren­berg Bank Stif­tung, Hans-Walter Peters, nach einer Mittei­lung vom Mitt­woch. Die Preis­ver­lei­hung fand am Diens­tag­abend im Kleinen Saal der Elbphil­har­monie statt.

Beren­berg-Kultur­preis­träger 2024

Stipen­dien erhielten das Tovesco Trio, bestehend aus Fran­cesco Maccar­rone (Klavier), Vero­nika Rädler (Violine) und Thomas Haas (Violon­cello), sowie die ukrai­ni­sche Cemba­listin Elena Khur­gina. Im Bereich der Bildenden Kunst wurde die irani­sche Malerin Simin Jali­lian mit einem Stipen­dium geför­dert.

Zusammen mit dem Theater Kiel schreibt die Stif­tung einen Wett­be­werb für Nach­wuchs­au­toren aus. „Es ist sehr schwierig, Autoren zu finden, die psycho­lo­gi­sche Dialoge fürs Theater schreiben können“, begrün­dete Inten­dant Daniel Karasek die Initia­tive.

Die „Beren­berg Bank Stif­tung von 1990“ vergibt jähr­lich den Beren­berg Kultur­preis an Nach­wuchs­künstler, die in Hamburg studieren oder arbeiten. Zudem fördert sie die Ausbil­dung von Künst­lern durch die Vergabe von Stipen­dien und Projekt­för­de­rungen. Seit ihrer Grün­dung habe die Stif­tung etwa 170 junge Künstler mit mehr als einer Million Euro unter­stützt, hieß es in der Mittei­lung.

